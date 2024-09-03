Για την 16μηνη φυλάκισή του στις φυλακές, καθώς και για το τι αναμένεται να πράξει από εδώ και πέρα, μίλησε σε απευθείας σύνδεση από τη Χειμάρρα στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντη Μπελέρης.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλο αυτό το διάστημα για την υποστήριξή σας όσο ήμουν φυλακισμένος. Έχουν περάσει 16 μήνες, νιώθω μια λύτρωση που αυτή η ταλαιπωρία έφτασε στο τέλος της», ήταν τα πρώτα λόγια του κ. Μπελέρη, ο οποίος τόνισε ότι ο δικαστικός του αγώνας συνεχίζεται, προαναγγέλλοντας πως θα προσφύγει σε όλες τις βαθμίδες της αλβανικής δικαιοσύνης, στις οποίες ωστόσο δεν έκρυψε ότι δεν έχει «καμία ελπίδα και καμία εμπιστοσύνη».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), από όπου προσδοκά να δικαιωθεί, από τη θέση του ευρωβουλευτή πια. «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που με έχρισε υποψήφιο, και τον ελληνικό λαό που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και πίστεψε στον αγώνα που δίνει η εθνική ελληνική μειονότητα για τα αυτονόητα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

«Θα ήθελα να ρίξω φως στα προβλήματα της Αλβανίας για να γίνει η χώρα αυτή μέλος της ΕΕ»

Ως προς τους χθεσινούς πανηγυρισμούς για την αποφυλάκισή του σχολίασε:

«Ο κόσμος είναι πράγματι πολύ συγκινημένος και περήφανος. Είναι ίσως από τις λίγες φορές στην ιστορία του που αυτός ο λαός νιώθει ότι δεν είναι μόνος του. Σε αυτόν τον αγώνα έχει μαζί την ελληνική κυβέρνηση, τον Έλληνα πρωθυπουργό, το σύνολο των ελληνικών κομμάτων, αλλά και τον ελληνικό λαό. Είναι ένα δίκαιο αίτημα των κατοίκων εδώ για το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, το δικαίωμα στην περιουσία του, να ζει σε ένα κράτος-δικαίου, να γίνεται σεβαστό το δικαίωμά του στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δυστυχώς όλα αυτά είναι ζητούμενα στην Αλβανία του κυρίου Ράμα.

Παράλληλα, ο Φρέντη Μπελέρης απάντησε και για το τι οραματίζεται να προσφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη θέση του ευρωβουλευτή, επισημαίνοντας ότι το βάρος θα το δώσει στην πατρίδα του τη Χειμάρρα. «Εγώ δεν είμαι εκδικητικός, θέλω η Αλβανία να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Όμως να γίνει μέλος επειδή θα το αξίζει και όχι χαριστικά».

Ερωτηθείς, τέλος, για την κατάσταση στη Χειμάρρα, απάντησε:

«Έχουν ένα αίσθημα αδικίας οι συμπολίτες μου εδώ. Οι εκλογές της 4ης Αυγούστου ήταν μια φάρσα, όλο το παρακράτος ήταν εγκατεστημένο στη Χειμάρρα για να εκλεγεί ο εκλεκτός του κυρίου Ράμα. Είναι κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού εδώ αυτός, τον αρχηγό της Αντιπολίτευσης τον έχει προφυλακίσει χωρίς καν κατηγορία, ενώ ασφαλώς είναι σφιχταγκαλιασμένος και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία διάκριση των εξουσιών στην Αλβανία».

Πηγή: skai.gr

