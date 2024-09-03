Θερμοί πανηγυρισμοί στη Χειμάρρα για την αποφυλάκιση Μπελέρη - Δείτε βίντεο

Θερμή υποδοχή επιφύλασσαν Χειμαρριώτες στον ευρωβουλευτή της ΝΔ Φρέντη Μπελέρη που σήμερα αποφυλακίστηκε. Άνδρες και γυναίκες, άνθρωποι όλων των ηλικιών, φώναξαν συνθήματα κρατώντας πυρσούς και πετώντας πυροτεχνήματα.

“Φρέντη Φρέντη, Ελλάς Ελλάς“, φώναζαν μεταξύ άλλων, όπως μεταδίδει το thestival.gr. “Έλληνες ενωμένοι ποτέ νικημένοι“, αναφωνούσαν.\

Υπενθυμίζεται ότι Συνολικά, ο Φρέντη Μπελέρη παρέμεινε φυλακισμένος για 481 ημέρες και σήμερα έγινε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης που είχε καταθέσει.

Ο δικηγόρος του Φρέντη Μπελέρη, όταν ρωτήθηκε από τα αλβανικά μέσα μετά τη δίκη, εάν χαρακτηρίζει τη σημερινή απόφαση ως δικαστική νίκη, ο ίδιος απάντησε αρνητικά. «Ο ιδιοκτήτης που έχει τα κλειδιά της φυλακής και όλα τα άλλα, έδωσε εντολή να τον βγάλουν μετά τις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

