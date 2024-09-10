Άννα Διαμαντοπούλου : Οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ μπορούν να αναδείξουν τον επόμενο Πρωθυπουργό

«Οι εκλογές αυτές είναι πρώτον σημαντικές γιατί θα αναδείξουν τον επόμενο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτές οι εκλογές θα πρέπει να αναδείξουν τον επόμενο πρωθυπουργό» υπογράμμισε η Υποψήφια Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξη της στον Γιώργο Ευγενίδη και το talk radio 98.9.

Διευκρίνισε δε, “ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα των εκλογών να υπάρχει προσωπικότητα που μπορεί να αναμετρηθεί, να συγκριθεί και να νικήσει το αντίπαλο κόμμα”. Η κ. Διαμαντοπούλου εμφανίστηκε αμετακίνητη από τις θέσεις που πρεσβεύει λέγοντας με έμφαση πως “στη διαδρομή μου έχω σπάσει πολλές φορές αυγά και η δική μου πολιτική ωριμότητα αυτή τη στιγμή μου επιβάλλει να μην κάνω κανένα συμβιβασμό σε μία Ελλάδα που θα έχει νέα χαρακτηριστικά “.

Κληθείσα να απαντήσει στο ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών ήταν κατηγορηματική “δεν πιστεύω σε μία αντιπολίτευση μηδενιστική. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να συναινέσουμε. Μόνο έτσι μπορεί να πάει η χώρα μπροστά. Με συναίνεση. Αλλά με βάση την πολιτική μας αντίληψη”.

Σχολιάζοντας την έως τώρα αντιπολιτευτική στρατηγική που ασκείται προς την Κυβέρνηση, εκτίμησε ότι “περιορίστηκε σε μια γενική συνθηματολογία κατά του κ. Μητσοτάκη” προσθέτοντας με έμφαση ότι “δεν είναι δύσκολη η αντιπολίτευση, δύσκολο είναι να πείσουμε ότι μπορούμε να πάμε στην άλλη Ελλάδα”.

