ΠΑΣΟΚ: Man to man με την ΝΔ για το πρωτάθλημα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπολύει η Χαριλάου Τρικούπη για τους χειρισμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα που παραμένει στον «αέρα».

«Είναι κατά τη γνώμη μου παγκόσμια πρωτοτυπία να επιλέγεται ως λύση - ενώ δεν έγιναν περιστατικά οπαδικής βίας αλλά έχουμε απλές διαφωνίες μεταξύ παραγόντων του αθλητισμού - η διακοπή του πρωταθλήματος. Μου φαίνεται σαν ομολογία ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να ελέγξει την κατάσταση.» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς στην ΕΡΤnews.

Ερώτηση ΠΑΣΟΚ στην Ευρωβουλή για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

Ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γ. Μανιάτης έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της Αιγυπτιακής Δικαστικής Απόφασης που θέτει σε κίνδυνο την απρόσκοπτη λειτουργία της Ιεράς Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Με γραπτή του ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Γ. Μανιάτης, αφού υπογραμμίζει τη σημασία της Ιεράς Μονής ως σύμβολο της συνύπαρξης των τριών Αβρααμικών Θρησκειών (Χριστιανών, Εβραίων και Μουσουλμάνων), επισημαίνει τους κινδύνους που δημιουργούνται από την πρόσφατη απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου, που μετατρέπει τους Μοναχούς «φιλοξενούμενους» στους χώρους της Μονής. Επισημαίνει μάλιστα, ότι η πλειοψηφία των Μοναχών δεν έχουν Αιγυπτιακή υπηκοότητα και επαφίενται στο Αιγυπτιακό κράτος να τους ανανεώνει κάθε έτος την άδεια παραμονής τους στη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της Μονής που μετρά 15 αιώνες συνεχούς λειτουργίας.

Με την ερώτησή του ο Γ. Μανιάτης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει πώς θα προστατεύσει την απρόσκοπτη λειτουργία και βιωσιμότητα της Ιεράς Μονής στο Σινά, στο πλαίσιο και της Συμφωνίας για χορήγηση Μακροοικονομικής χρηματοδοτικής Συνδρομής από την ΕΕ στην Αίγυπτο, τονίζοντας ότι ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας των θρησκευτικών ελευθεριών και μειονοτήτων αποτελεί μέρος της συμφωνημένης αιρεσιμότητας για τη διάθεση των χρημάτων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Θεοβάδιστου Όρους Σινά, στους πρόποδες του όρους Χωρήβ, είναι ένα αθάνατο σύμβολο της συνύπαρξης των τριών Αβρααμικών Θρησκειών. Η Μονή που ιδρύθηκε το 548 μ.Χ. είναι το αρχαιότερο συνεχώς κατοικούμενο Χριστιανικό Μοναστήρι στον κόσμο και αποτελεί ένα Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με απόφασή του, το Αιγυπτιακό Δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα φέρεται να αφαιρεί από τη Μονή την ιδιοκτησία στο ίδιο το Μοναστήρι και τις παρακείμενες γαίες. Σύμφωνα με πληροφορίες το διατακτικό της απόφασης, παραχώρησε στους μοναχούς το δικαίωμα να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στους χώρους της Μονής, η κυριότητα των οποίων όμως θα ανήκει στο αιγυπτιακό κράτος, με διαχειριστή την Υπηρεσία Προστασίας των Αρχαιοτήτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι Μοναχοί, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων δεν έχει Αιγυπτιακή υπηκοότητα και διαμένει εκεί με άδεια παραμονής (βίζα) που ανανεώνεται ετησίως, να είναι ουσιαστικά «φιλοξενούμενοι», θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία του μετά από 15 αιώνες συνεχούς λειτουργίας.

Έχοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αίγυπτος έχουν υπογράψει συμφωνία για χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ αυτών, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας και των θρησκευτικών μειονοτήτων, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Γνωρίζει την εν λόγω απόφαση του Αιγυπτιακού δικαστηρίου και τι προτίθεται να κάνει για να διασφαλίσει την ανεμπόδιστη λειτουργία και βιωσιμότητα της Ιεράς Μονής Σινά;».

Επικοινωνία Γιάννη Μανιάτη με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό

Με ανάρτηση του στο Facebook ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε την επικοινωνία που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά και Ηγούμενο της Μονής Αγίας Αικατερίνης Δαμιανό, μετά την και παρέμβαση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα της Μονής.

«Συζητήσαμε επίσης τις επιπλέον δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε στο πλαίσιο της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα της ελευθερίας άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων, να αξιοποιηθούν όλες οι πολιτικές και νομικές δυνατότητες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά και με τις ειδικές προβλέψεις της ΕΕ, για στήριξη της αιγυπτιακής οικονομίας.

Εκφράσαμε και οι δύο την ελπίδα, να έχει θετική έκβαση η επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού εξωτερικών στην Αίγυπτο.

Τον διαβεβαίωσα για την απόλυτη στήριξή μου στα δίκαια της Μονής και τη συνεχή παρακολούθηση του θέματος, μέχρι την οριστική επίλυσή του.» σημειώνει στον προσωπικό του Λογαριασμό ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γ. Μανιάτης.

Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τη θεσμοθέτηση Εθνικού Απολυτηρίου και κατάργηση Πανελληνίων Εξετάσεων

Με επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, την Υπουργό Παιδείας και τα πολιτικά κόμματα, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν τη σύγκληση ειδικής συνεδρίασης της Επιτροπής, με αποκλειστικό θέμα τον καθορισμό της διαδικασίας και του πλαισίου διεξαγωγής του Εθνικού Διαλόγου για τη Θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου.

«Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής αποτελεί το θεσμικά αρμόδιο όργανο για την έναρξη ενός Εθνικού Διαλόγου, με συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και ειδικών εμπειρογνωμόνων που θα οδηγήσει στην αυτονομία του Λυκείου, τη θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου και τη διαμόρφωση ενός το ίδιο αδιάβλητου αλλά πιο δίκαιου, σύγχρονου, ανθρώπινου και αξιοκρατικού συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» σημειώνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που αποτελούν μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για «ευκαιρία συναίνεσης» ζητούν έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση και υπενθυμίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είχε φέρει πρόταση νόμου για το Εθνικό απολυτήριο ήδη από το 2012, ενώ και η ΝΔ είχε στο πρόγραμμα της το 2019 αντίστοιχη αναφορά. «Είναι ένα ζήτημα που αφορά τα παιδιά μας» σημείωναν στελέχη της πράσινης παράταξης που σημειώνουν ότι είναι το κατάλληλο πεδίο να φανεί ποιοι πραγματικά εννοούν τη συζήτηση περί συναινέσεων και ποια στρατόπεδα τη χρησιμοποιούν υποκριτικά κατά το δοκούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.