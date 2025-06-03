Τα «συμφωνηθέντα» για τη Μονή Σινά που η Αθήνα επιθυμεί να τηρηθούν

Της Δώρας Αντωνίου

Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου για το ιδιοκτησιακό - περιουσιακό της Μονής Σινά αναλύει η Αθήνα μία ημέρα πριν τη μετάβαση στο Κάιρο της υπό τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, αντιπροσωπείας, η οποία θα διαχειριστεί τη διαπραγμάτευση για μια οριστική διευθέτηση της εκκρεμότητας σε σχέση με τη Μονή. Η απόφαση «δεν αναφέρει ιδιοκτησία της Μονής επί των λατρευτικών χώρων» δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και αυτό είναι ένα σημαντικό «αγκάθι» που θα βρεθεί στο τραπέζι της συζήτησης. Από αιγυπτιακής πλευράς επαναλαμβάνεται σταθερά ο σεβασμός και η εξασφάλιση του δικαιώματος άσκησης θρησκευτικών καθηκόντων, ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση της πορείας των διαπραγματεύσεων, αυτό ποτέ δεν ήταν υπό αμφισβήτηση, ούτε αφορούσε τη δικαστική διαδικασία κάτι τέτοιο. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η συμφωνία την οποία είχαν επεξαργαστεί οι δύο πλευρές και υπό κανονικές συνθήκες θα είχε υπογραφεί από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό της Μονής Σινά και τον κυβερνήτη Νοτίου Σινά, είχε σαν στόχο την ανακοπή της δικαστικής διαδικασίας πριν εκδοθεί η σε δεύτερο βαθμό δικαστική απόφαση. Από τη στιγμή που η εξέλιξη αυτή δεν απετράπη, η εκδοθείσα δικαστική απόφαση υπερτερεί, πλέον εκείνης της συμφωνίας. Επί της ουσίας, αυτό συνεπάγεται ότι για να διευθετηθούν τα εκκρεμή περιουσιακά - ιδιοκτησιακά ζητήματα που σχετίζονται με τη Μονή, θα πρέπει να βρεθεί άλλη φόρμουλα. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί Προεδρικό Διάταγμα ή νομοθέτημα από την πλευρά της Αιγύπτου ή διακρατική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε κάθε περίπτωση, ένας αναβαθμισμένος χειρισμός. Πιθανότατα για το λόγο αυτό κρίθηκε ότι θα ήταν καλύτερο για να τεθεί το νέο πλαίσιο να μεταβεί στο Κάιρο ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών και όχι κάποια επιτροπή με υπηρεσιακά στελέχη και τεχνοκράτες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε χθες «την ξεκάθαρη βούληση της χώρας μας να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα». Και πρόσθεσε ότι «Η Ελλάδα υποστηρίζει το, από αιώνων διαμορφωθέν, πάγιο καθεστώς της Μονής και θα επιδιώξει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την αιγυπτιακή πλευρά, όπως ακριβώς έχουμε πει, στη βάση όλων όσων συζητήθηκαν και ανακοινώθηκαν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών με γνώμονα τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της Μονής».

Πηγές με γνώση της διαπραγμάτευσης και των συνεννοήσεων που είχαν γίνει στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, επισημαίνουν ότι οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε μια φόρμουλα, η οποία περιελάμβανε τέσσερα στάδια: το πρώτο βήμα θα ήταν η υπογραφή της συμφωνίας για το περιουσιακό - ιδιοκτησιακό, με βάση το οποίο θα έμπαινε τέλος στη δικαστική διαδικασία. Ακολούθως, θα προχωρούσε η σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για τα Μετόχια της Μονής Σινά στην Ελλάδα. Αυτή η κίνηση είχε κριθεί αναγκαία ώστε να μην εγκαλείται η χώρα μας ότι ζητά από την Αίγυπτο να αναγνωρίσει ως νομική οντότητα τη Μονή Σινά χωρίς να το έχει κάνει η ίδια. Το επόμενο στάδιο της συμφωνίας ήταν η υπογραφή μνημονίων για την εκατέρωθεν αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας της Μονής Σινά στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, που αποσκοπούσε στην προστασία των μνημείων της Μονής. Τέλος, προβλεπόταν η υπογραφή ενός ακόμη μνημονίου, για τον θρησκευτικό τουρισμό στη Μονή Σινά.

Αυτό που καταρχάς καλείται να διερευνήσει η ελληνική αντιπροσωπεία που θα ταξιδέψει αύριο στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα είναι αν και κατά πόσο η δικαστική απόφαση αλλάζει την οπτική του Καΐρου όσον αφορά τα δεδομένα πάνω στα οποία γίνεται η συζήτηση. Αν, δηλαδή, η αιγυπτιακή πλευρά θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει από την αρχή μια νέα διαπραγμάτευση, με βάση νέα τετελεσμένα που έχουν προκύψει μετά την δικαστική ετυμηγορία.

Πηγή: skai.gr

