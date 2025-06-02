Την Τετάρτη η κρίσιμη συνάντηση για τη Μονή Σινά

Της Δώρας Αντωνίου

Σε αναβαθμισμένο επίπεδο θα γίνει, τελικά, η διαπραγμάτευση ανάμεσα σε Αθήνα και Κάιρο για τη Μονή Σινά, μετά τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η δικαστική απόφαση για την ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων και των εκτάσεων του περιβάλλοντος χώρου της Μονής.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει την Τετάρτη στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, επικεφαλής κλιμακίου, που θα αναλάβει τη συζήτηση, επεξεργασία, διαπραγμάτευση, επί της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά ποτέ δεν υπεγράφη, με αποτέλεσμα, πλέον, στην εξίσωση των συζητήσεων να μπαίνει και η δικαστική απόφαση.

Η ελληνική πλευρά καλείται να διαχειριστεί την ισχυρή πιθανότητα στις συζητήσεις που θα γίνουν στο Κάιρο να γίνει επίκληση της δικαστικής απόφασης, η οποία επί της ουσίας αναγνωρίζει μόνο δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων της Μονής στη μοναστική Σιναϊτική κοινότητα.

Το γεγονός ότι οι συζητήσεις θα γίνουν σε αναβαθμισμένο επίπεδο, καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχικός προγραμματισμός, που ήθελε οι συζητήσεις να γίνουν σε υπηρεσιακό επίπεδο, προέβλεπε ότι θα ταξίδευε από την Αθήνα σήμερα, Δευτέρα, μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής των γραμματέα Θρήσκευμα των του υπουργείου Παιδείας, Γιώργο Καλαντζή. Αναμενόταν, επίσης, σήμερα να ταξιδέψει στην Αίγυπτο η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδόπουλου, που θα αναλάμβανε το πολιτικό σκέλος της συζήτησης με την αιγυπτιακή πλευρά. Τελικά, ο σχεδιασμός άλλαξε, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι και η επιθυμία του Καΐρου ήταν να γίνουν σε πιο αναβαθμισμένο επίπεδο οι συνομιλίες, αλλά και η Αθήνα εκτίμησε ότι με αυτό τον τρόπο το θέμα θα κλείσει πιο γρήγορα και δεν θα παραταθεί η εκκρεμότητα.

Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας διαμηνύσει ότι περιμένει να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Στη συμφωνία, στην οποία είχαν καταλήξει οι δύο πλευρές, αναγνωρίζονταν ιδιοκτησία της Μονής. Επί λέξει, στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι: «Τα μέρη συμφωνούν ότι, σύμφωνα με την εγγραφή του Μοναστηριού της Αγίας Αικατερίνης στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς, το Μοναστήρι, τα κτήρια του, τα οικόπεδά του, οι εκκλησίες και τα συναφή κτίρια που αναφέρονται στο συνημμένο και υπογεγραμμένο έγγραφο από τα μέρη αποτελούν ιδιοκτησία του Μοναστηριού που ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Δόγμα». Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην επικοινωνία που είχε την περασμένη Παρασκευή με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «προέχει η διατήρηση του ελληνορθόδοξου και προσκυνηματικού χαρακτήρα της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά».

Ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητο ότι στην ανακοίνωση της αιγυπτιακής Προεδρίας αναφέρθηκε ότι «η επικοινωνία τόνισε την ακλόνητη δέσμευση της Αιγύπτου να διατηρήσει το μοναδικό και ιερό θρησκευτικό καθεστώς της Μονής της Αγίας Αικατερίνης, διασφαλίζοντας ότι αυτό το καθεστώς παραμένει ανέγγιχτο. Η δέσμευση αυτή ενισχύεται από την πρόσφατη δικαστική απόφαση, η οποία ευθυγραμμίζεται με την αφοσίωση της Αιγύπτου στην ιερότητα των θρησκευτικών και εκκλησιαστικών χώρων και επιβεβαιώνει τη μοναδική κληρονομιά, την πνευματική και θρησκευτική θέση της Μονής της Αγίας Αικατερίνης».

Η δικαστική απόφαση, δηλαδή, μπαίνει ήδη στη συζήτηση. Μένει να φανεί με ποια μορφή και σε ποια ένταση θα βρεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης την Τετάρτη.

