Μητσοτάκης στο Ελληνικό: - Αποδείξαμε ότι μπορούμε και ξεπερνάμε και τα πιο μεγάλα εμπόδια Πολιτική 12:44, 03.10.2023

Το πρώτο κτίριο που παραδόθηκε στο πλαίσιο της πολύ μεγάλης ανάπλασης που δρομολογείται στο Ελληνικό είναι το νέο Κέντρο Φροντίδας για ΑμεΑ επισήμανε ο Κ. Μητσοτάκης - Το έργο κινείται με ταχύτητα- Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας, πρόσθεσε