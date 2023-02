Ο Μητσοτάκης παρουσίασε το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Θεσσαλίας: 4,5 δισ. ευρώ για 570 έργα - Δίκαιη κατανομή για όλους Πολιτική 17:21, 24.02.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Η ανάπτυξη οποία θα δημιουργηθεί να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη και το αναπτυξιακό μέρισμα να μοιράζεται δίκαια σε όλους» ανέφερε ο πρωθυπουργός