Οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και θέματα διεθνούς πολιτικής θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο στο Βερολίνο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μεγάλη κατανόηση» θα βρει ο πρωθυπουργός στο θέμα της μετανάστευσης, τόνισε ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέφαν Κορνέλιους, ο κ. Μητσοτάκης θα γίνει (στις 13:00 ώρα Ελλάδος) δεκτός με στρατιωτικές τιμές στην καγκελαρία, ενώ η κοινή συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί για τις 14:30 (ώρα Ελλάδος).

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν το μεταναστευτικό θα απασχολήσει τις αυριανές συνομιλίες, ο κ. Κορνέλιους δήλωσε ότι «το θέμα της μετανάστευσης θα παίξει πιθανόν ρόλο σε όλες τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους γείτονές μας, συμμάχους και φίλους, άρα και στις συνομιλίες με τον κ. Μητσοτάκη», για να προσθέσει: «Πιστεύω ότι στις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας υπάρχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το πλαίσιο. Πιστεύω ότι γενικά, τις τελευταίες ημέρες κάναμε πολλά στην επικοινωνία μας με τους Ευρωπαίους γείτονες για το θέμα της μετανάστευσης. Ο υπουργός Εσωτερικών, αλλά και ο καγκελάριος στις συνομιλίες του πάντα αναφερόταν στο θέμα, έτσι λοιπόν θα είναι και στις συνομιλίες του με τον Έλληνα πρωθυπουργό».

Ερωτώμενος εάν ο κ. Μητσοτάκης μπορεί στο συγκεκριμένο θέμα να περιμένει «μεγαλύτερη κατανόηση» από τον κ. Μερτς, με τον οποίο ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Στέφαν Κορνέλιους εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ο Έλληνας πρωθυπουργός θα βρει μεγάλη κατανόηση» και τόνισε ότι «η γερμανική μεταναστευτική πολιτική θα "επιλυθεί" σε αρμονία με τους Ευρωπαίους γείτονες, όπως το προβλέπουν οι ευρωπαϊκές συμφωνίες για τη μετανάστευση και όπως το κατέστησε δυνατό η επικοινωνία της νέας γερμανικής κυβέρνησης» μαζί τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

