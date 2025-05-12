Του Γιάννη Ανυφαντή

Τα μέλη που θα απαρτίζουν το πενταμελές Δικαστικό Συμβούλιο και τον δικαστικό που θα εκτελεί καθήκοντα εισαγγελέα για την υπόθεση του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης.

Από την πρώτη κάλπη, κληρώθηκαν 3 τακτικά μέλη από τον Άρειο Πάγο: Φωτεινή Μηλιώνη, Σωκράτης Πλαστήρας, Αλεξάνδρα Αποστολάκη, ενώ αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι Κωστούλα Πρίγγουρη και Ερατώ Κολέση σε σύνολο 87 μελών.

Από τα 67 μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας, κληρώθηκαν 2 τακτικά μέλη, ο Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Χρήστος Παπανικολάου, ενώ ως αναπληρωματικός ορίστηκε ο κ. Δημήτρης Μακρής.

Για τη θέση του εισαγγελέα της υπόθεσης κληρώθηκε η νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη και αναπληρωματικός ο κ. Αναστάσιος Σκαράς σε σύνολο 27 ανώτατων δικαστών.

Κατά την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρενέβη, εκφράζοντας ανησυχία για αδιαφάνεια της διαδικασίας.

«Θεωρούμε ότι δεν έχουν τηρηθεί οι εγγυήσεις της ασφάλειας», επισήμανε η κα Κωνσταντοπούλου, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να κάνει λόγο για μία πάγια διαδικασία της Βουλής. «Δεν είναι απλώς ορατή η διαδικασία από εκεί που κάθεστε είναι ορατότατη. Αυτή που ακολουθείται είναι η ίδια όσο υπάρχει Ελληνική Βουλή. Και ούτε και εσείς όταν ήσασταν 9 μήνες πρόεδρος δεν την αλλάξατε. Παρέμεινε η ίδια», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής.

Οι ενστάσεις της κα Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της κλήρωσης:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς δεν το βλέπουμε πάντως (το όνομα του δικαστικού).

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Βάλτε τηλεσκόπιο!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν φαίνονται πουθενά (τα ονόματα), ούτε στην τηλεόραση, ούτε εδώ.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μόνο εσείς αμφισβητείτε την διαδικασία και αυτό αποτελεί και προσβολή προς τους συναδέλφους και τα υπόλοιπα κόμματα που είναι παρόντα.

Πηγή: skai.gr

