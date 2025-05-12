Λογαριασμός
Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας στη συνάντηση Δένδια με τον Ιταλό ομόλογό του

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Γκουίντο Κροσέτο, στο ιταλικό υπουργείο Άμυνας, στη Ρώμη

δενδιας

Λίγο πριν την κατ' ιδίαν συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Villa Pampili στη Ρώμη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο, στο ιταλικό υπουργείο Άμυνας. 

Ο κ. Δένδιας με ανάρτηση στο Χ αναφέρει ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 2ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας.

«Συζητήσαμε την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, με έμφαση στην αμυντική καινοτομία και βιομηχανία, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών μας οικοσυστημάτων» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Και προσέθεσε: «Ανταλλάξαμε απόψεις και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας».

