Μητσοτάκης-Μελόνι για Hellenic Train, μεταναστευτικό, άμυνα

Στη Ρώμη ο πρωθυπουργός της Ελλάδας συνοδεία εννέα υπουργών με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών. Hellenic Train, μεταναστευτικό και αμυντική συνεργασία στην ατζέντα.Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Διμερής συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι και του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται σήμερα στη Ρώμη, στα πλαίσια του δεύτερου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών. Το πρώτο είχε οργανωθεί το 2017 στην Κέρκυρα, με τους τότε πρωθυπουργούς Πάολο Τζεντιλόνι και Αλέξη Τσίπρα.

Στις εργασίες, οι οποίες την ώρα αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βίλα Παμφίλι της Αιώνιας Πόλης, μετέχουν εννέα υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης και άλλοι τόσοι της ιταλικής.

Κύρια θέση στην ατζέντα των συνομιλιών έχουν οι διμερείς σχέσεις και η περαιτέρω αύξηση των εμπορικών συναλλαγών. Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθεί η κατάσταση στη ΝΑ Μεσόγειο, όπως και οι εξελίξεις στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, πρόκειται να υπογραφεί σειρά διμερών συμφωνιών οι οποίες θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς των υποδομών, της πολιτικής προστασίας και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Hellenic Train

Βασική θέση στη σημερινή ατζέντα έχει και το θέμα της Hellenic Train, κύριος μέτοχος της οποίας, ως γνωστόν, είναι οι ιταλικές Ferrovie dello Stato. H ελληνική πλευρά ζητά σύγχρονα τρένα, εκπαίδευση του προσωπικού και αναβάθμιση του συνόλου των υπηρεσιών.

Την περασμένη Πέμπτη, για να αντιμετωπισθούν τα θέματα αυτά και να γίνει μια πρώτη εκτίμηση και ανταλλαγή απόψεων, συναντήθηκαν στη Ρώμη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι και οι ιθύνοντες της Hellenic Train και της Ferrovie dello Stato. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν, η ιταλική πλευρά είχε σταθεί ιδιαίτερα στον μη αποδοτικό χαρακτήρα της επένδυσης αυτής.

Μεταναστευτικό και φύλαξη συνόρων ψηλά στην ατζέντα

Κύρια θέση στη συζήτηση των δύο πρωθυπουργών αναμένεται να έχουν επίσης το μεταναστευτικό και η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητήματα στα οποία οι πολιτικές της Αθήνας και της Ρώμης κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός άλλωστε, ενώ μετέχει στην Ευρωομάδα των Συντηρητικών, διατηρεί διάλογο με σειρά μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πρόσφατα, για παράδειγμα, δήλωσε ότι κρίνει θετικά πολλές από τις θέσεις του νέου Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας

Τέλος, θεωρείται πιθανό να αποφασιστεί και η ενίσχυση της ιταλο-ελληνικής αμυντικής συνεργασίας. Ένα θέμα ιδιαίτερα κρίσιμο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη επίσκεψη στη Ρώμη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, όπως και την υπογραφή συνεργασίας του ιταλικού ομίλου Leonardo με την τουρκική εταιρεία Baykar για παραγωγή υπερσύγχρονων αμυντικών ντρόουν. Η Ελλάδα, στο θέμα αυτό, θεωρεί ότι η συνεργασία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες στην ασφάλεια και την άμυνα πρέπει να έχει ως κύριο γνώμονα ένα σαφές, κοινό πλαίσιο αξιών.

Πηγή: Deutsche Welle

