Συμφωνία για θέματα εναέριας αστυνόμευσης υπέγραψαν o Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογός του

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογός του Γκουίντο Κροσέτο υπέγραψαν, σήμερα, στη Ρώμη, συμφωνία για Θέματα Εναέριας Αστυνόμευσης (Air Policing), σχετικά με την αντιμετώπιση εναέριων μη στρατιωτικών απειλών.

Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει σχετικά με την τη συμφωνία ότι πρόκειται για ένα «σημαντικό κείμενο που ενισχύει περαιτέρω τη διμερή αμυντική μας συνεργασία».

Με τον Ιταλό ομόλογό μου @GuidoCrosetto υπογράψαμε σήμερα στη Ρώμη Συμφωνία για Θέματα Εναέριας Αστυνόμευσης (Air Policing), σχετικά με την αντιμετώπιση εναέριων μη στρατιωτικών απειλών. Ένα σημαντικό κείμενο που ενισχύει περαιτέρω τη διμερή αμυντική μας συνεργασία. pic.twitter.com/EqXBaqkNlk — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 12, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

