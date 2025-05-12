Λογαριασμός
Συμφωνία για θέματα εναέριας αστυνόμευσης υπέγραψαν o Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογός του

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογός του Γκουίντο Κροσέτο υπέγραψαν, σήμερα, στη Ρώμη, συμφωνία για Θέματα Εναέριας Αστυνόμευσης (Air Policing), σχετικά με την αντιμετώπιση εναέριων μη στρατιωτικών απειλών.

Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει σχετικά με την τη συμφωνία ότι πρόκειται για ένα «σημαντικό κείμενο που ενισχύει περαιτέρω τη διμερή αμυντική μας συνεργασία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Νίκος Δένδιας Ιταλία Ρώμη διμερείς σχέσεις αμυντική συνεργασία
