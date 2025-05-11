Λογαριασμός
Στη Ρώμη τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Συνάντηση με Μελόνι

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας, ο Πρωθυπουργός και η κα Μελόνι θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Μητσοτάκης: Στη Ρώμη τη Δευτέρα - Συνάντηση με Μελόνι

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί τη Δευτέρα στη Ρώμη, όπου στις 12.40 (ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. 

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας (ΑΣΣ).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του ΑΣΣ, ο Πρωθυπουργός και η κα Μελόνι θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

