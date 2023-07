Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Νούνιεθ Φεϊχό και το Λαϊκό Κόμμα για την νίκη τους στις ισπανικές εκλογές

Τα συγχαρητήρια του στον Νούνιεθ Φεϊχό και το Λαϊκό Κόμμα, για την νίκη τους στις ισπανικές εκλογές, εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι δεσμοί μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας είναι στενοί και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά ως σύμμαχοι και εταίροι» ανέφερε.

Congratulations to @NunezFeijoo and @ppopular

on their victory in the Spanish elections! The bonds between Spain and Greece are deep and we will continue to work closely together as allies and partners.