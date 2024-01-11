Με απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας θα γίνει επανάληψη των εκλογών στον Δήμο Αλεξάνδρειας του νομού Ημαθίας, καθώς κρίθηκε ότι κακώς ο συνδυασμός «Μαζί ΑλλάΖΟΥΜΕ», με επικεφαλής τη Δώρα Κουρκουτά, δεν είχε ανακηρυχθεί τον περασμένο Αύγουστο από το Πρωτοδικείο υποψήφιος, με αποτέλεσμα να μη μπορέσει να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, το Πρωτοδικείο είχε κρίνει ότι στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμό της κ. Κουρκουτά δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός γυναικών, κάτι που όμως δεν δέχθηκε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας και ακύρωσε τις δημοτικές εκλογές στον εν λόγω Δήμο.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας έκανε δεκτή την προσφυγή της κ. Κουρκουτά, την οποία εκπροσώπησε το δικηγορικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου, κρίνοντας ότι με τις αλλαγές που επήλθαν στο ψηφοδέλτιό της μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες από την εκλογική νομοθεσία είχε δικαίωμα συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών στον Δήμο Αλεξάνδρειας του νομού Ημαθίας, ο Παναγιώτης Γκυρίνης έλαβε ποσοστό 79,73% και ο Ηλίας Ιακουβίδης 20,27%.

Δεν αποκλείεται ο κ. Γκυρίνης να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να αναιρεθεί η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.

Πηγή: skai.gr

