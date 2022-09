Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: «Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη σήμερα με γεωπολιτικό σεισμό»

«Η ΚΟ του ΕΛΚ επέλεξε την Κρήτη για αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά μεγάλα θέματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, όχι μόνο η πολιτική μας οικογένεια, αλλά η ευρωπαϊκή οικογένεια συνολικά», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινές δηλώσεις με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ Μάλφρεντ Βέμπερ μετά από την κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαν στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Live | Kickstarting the @EPPGroup’s Study Days in Crete with my friend @ManfredWeber. Welcome #EPPfamily to Greece! https://t.co/W56WfP1a9Z