Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην τσακώνικη διάλεκτο έψαλλε στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Η εκδήλωση έγινε σε ζεστό και γιορτινό κλίμα στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό το πρωί της Κυριακής 24 Δεκεμβρίου με παραδοσιακούς χορούς και ανταλλαγή δώρων.

Ο Δ. Κουτσούμπας, αφού ευχαρίστησε τα μέλη της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, προσέφερε στον Πρόεδρό της, την έκδοση του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ για το 1821, καθώς και στα μέλη της, ημερολόγιο για το 2024, χριστουγεννιάτικη κάρτα και άλλες εκδόσεις της «Σύγχρονης Εποχής».

Ο Παναγιώτης Μπένος, Πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, μετέφερε στον Δ. Κουτσούμπα, εκ μέρους του ΔΣ της, των συλλόγων της και των ομογενών Αρκάδων, Αμερικής, Καναδά και Αυστραλίας που συγκροτούν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αρκαδικών Ομοσπονδιών, εγκάρδιες ευχές για «υγεία, δύναμη, αγώνες για να μπορέσει ο λαός να βρεθεί ξανά στο προσκήνιο, για να μπορέσει ο λαός μας και η πατρίδα μας να είναι εκείνη που θα την διαφεντεύουμε, να είναι εκείνη που θα είμαστε περήφανοι και όχι οι ξένοι που μέχρι στιγμής βρίσκονται από ιστορίας ίδρυσης του ελληνικού κράτους».

Ο κ. Μπένος προσέφερε στον Δ. Κουτσούμπα μια πλακέτα από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας και το ημερολόγιο της Ομοσπονδίας.

Στα «τσακώνικα» αναφέρθηκε η σύμβουλος Πολιτισμού της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, Γεωργία Διαμαντοπούλου, σημειώνοντας ότι «η τσακώνικη διάλεκτος έρχεται από την αρχαιότητα και έχει στοιχεία της δωρικής διαλέκτου. Ομιλείται στην ανατολική πλευρά του Πάρνωνα και στα χωριά της ευρύτερης περιοχής του Λεωνιδίου, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, εγγράφεται στην κιβωτό της συλλογικής μνήμης και μαζί με τον τσακώνικο χορό αποτελούν κληρονομιά και στοιχείο ταυτότητας του τόπου»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας και ευχόμενος και ο ίδιος στην τσακώνικη διάλεκτο δήλωσε:

«Καλημέρα σε όλους και όλες! Ευχαριστούντε πάσου! Καούρ εκοκιάκατε! Καλώς κοπιάσατε, ευχαριστούμε πολύ. Έκανα μια προσπάθεια στην τσακώνικη διάλεκτο κι εγώ, ελπίζω να τα κατάφερα.

Σήμερα είναι μια περίοδος, και τέτοιες μέρες που είναι, που ο λαός μας, όπως όλοι ξέρουμε, υποφέρει απ’ τη μεγάλη ακρίβεια, απ’ τη φτώχεια, απ’ τα χαμηλά εισοδήματα, απ’ τη μεγάλη φοροληστεία, τους άμεσους και έμμεσους φόρους, από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, από την υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας των παιδιών μας, από τη συμμετοχή της χώρας μας σε ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους στην περιοχή.

Για όλα αυτά το ΚΚΕ είναι εδώ, παρόν, κάνοντας μια μεγάλη προσπάθεια να ανοίξουμε την πορεία, μια άλλη πορεία για μια άλλη διέξοδο, όλοι μαζί, ο ελληνικός λαός όλος μαζί, ενωμένος, έτσι ώστε όλα αυτά τα τραγικά ζητήματα, τα τραγικά θέματα να αποτελέσουν παρελθόν για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο.

Χρόνια πολλά σας, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.