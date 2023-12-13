Για πολιτική υποχρηματοδότησης που θα συνεχίσει να εφαρμόζει η κυβέρνηση στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, έκανε λόγο η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 2024 τονίζοντας ότι δεν καλύπτονται βασικές ανάγκες για την υγεία του λαού, την μόρφωση των παιδιών του, για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις προκειμένου ν' αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, τα υψηλά ενοίκια, τα ακριβά τιμολόγια της ενέργειας και των καυσίμων.

Υπογράμμισε πως στις δαπάνες για την Υγεία το κράτος συμμετέχει με μόλις 30% ενώ ο λαός πληρώνει από την τσέπη του το 70%, είτε γιατί στις διαγνωστικές εξετάσεις υπάρχει περιορισμός, είτε γιατί δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΠΥ, είτε γιατί δεν μπορούν να γίνουν λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης εξοπλισμού στις δημόσιες δομές Υγείας. Αντί μονίμων προσλήψεων, ώστε να καλυφθούν τα κενά, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μιλά για τις αντοχές της οικονομίας, που πρακτικά σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων Υγείας και συνολικά η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα ευνοεί τους επιχειρηματικούς ομίλους του κλάδου.

Η κυρία Μανωλάκου ανέφερε ότι η Παιδεία έχει σοβαρά προβλήματα με τα πεπαλαιωμένα κτήρια που στεγάζουν μαθητές, τα κενά σε εκπαιδευτικούς, τους μισθούς πείνας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τα μειωμένα σχολικά γεύματα για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας.

Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε υγεία και παιδεία, η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ παρατήρησε ότι η κυβέρνηση είναι απλόχερη στις στρατιωτικές δαπάνες, πληρώνοντας πανάκριβους εξοπλισμούς που δεν είναι για την άμυνα της χώρας αλλά για τις ανάγκες των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών, για τις ανάγκες της εγχώριας άρχουσας τάξης ν' αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική της θέση και άρα τα συμφέροντά της στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.

Σχετικώς με την επίκληση της κυβέρνησης στις αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων τόνισε ότι δεν καλύπτει τις απώλειες που είχαν μέχρι σήμερα ενώ επιφέρει μονιμοποίηση των περικοπών που εφάρμοσαν προηγούμενα οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ με την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού και ανέφερε ότι μόνο το 2022 είχαμε πραγματική μείωση 7,5% του μισθού, ενώ επίσης η ονομαστική αύξηση στις συντάξεις είναι μόλις 3% κάτω δηλαδή από τον πληθωρισμό ενώ αυτή την ελάχιστη αύξηση δεν την παίρνουν 750.000 συνταξιούχοι.

Η κυρία Μανωλάκου μίλησε για ταξικό αντιλαϊκό χαρακτήρα του νέου προϋπολογισμού, στον οποίο κυριαρχεί η πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης των βασικών αναγκών του λαού, υποτάσσεται στη λογική κόστους - οφέλους με βάση τις προτεραιότητες της καπιταλιστικής οικονομίας, αφήνοντας στο έλεος τις ανάγκες του λαού.

Τέλος, σχολιάζοντας την ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας, τόνισε πως τα πολλά συγχαρητήρια που λαμβάνει η κυβέρνηση από αξιωματούχους της ΕΕ, του ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κρ. Λαγκάρντ, έρχονται γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ, εφαρμόζει τις επιταγές τους που εξυπηρετούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων βυθίζοντας τον λαό στη φτώχεια και την δυστυχία.

Πηγή: skai.gr

