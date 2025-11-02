Στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας. Ο πρωθυπουργός θα εκφωνήσει επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Αύριο Δευτέρα, στις 11:30 το πρωί, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη χθες στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.

Το μνημειώδες μουσείο είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, στοίχισε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και απαιτήθηκαν τιτάνια έργα είκοσι ετών για να ολοκληρωθεί.

Κορυφαίο έκθεμα του νέου μουσείου: ο θησαυρός του Τουταγχαμών, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922 σε έναν ασύλητο τάφο της Κοιλάδας των Βασιλέων στην 'Ανω Αίγυπτο, μαζί με τα σχεδόν 5.000 κτερίσματά του που συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο.

Πηγή: skai.gr

