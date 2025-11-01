Αποφασισμένη να ενταχθεί το συντομότερο δυνατό στην ελληνική πραγματικότητα και κουλτούρα παρουσιάζεται η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αφίχθη στην Αθήμα με ιδιωτική πτήση το μεσημέρι του Σαββάτου και αμέσως ανέλαβε τις υποχρεώσεις της.

Μετά την πρώτη της δημόσια παρουσία, η πρέσβης των ΗΠΑ έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media, γράφοντας: «Γεια σου Ελλάδα. Πόσο μεγάλη τιμή είναι που έφτασα σήμερα στην Αθήνα, την πρώτη μου μέρα ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία. ΗΠΑ και Ελλάδα συνδέονται με έναν άρρηκτο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα».

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

