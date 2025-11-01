Μία ιστορία 7.000 χρόνων, πάνω από 100.000 αντικείμενα, ένας θαυμάσιος πολιτισμός... Η Αίγυπτος πραγματοποίησε τα εγκαίνια του Μεγάλου Μουσείου, παρουσιάζοντας σε μία φαντασμαγορική τελετή, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, τη λαμπρή της ιστορία.

«Παρών» στην τελετή των εγκαινίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τα προηγούμενα 24ωρα είχε παραστεί στην τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου αρχιεπισκόπου της Μονής Σινά.

Κορυφαίο έκθεμα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο είναι ο τάφος του Φαραώ Τουταγχαμών, ο οποίος καταλάμβανε τουλάχιστον 14 αίθουσες των νέων εκπληκτικών εγκαταστάσεων.

Δείτε live την τελετή των εγκαινίων:

