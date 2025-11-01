Κουτσούμπας για ΕΛΤΑ: Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στη διάρκεια της επίσκεψής του στις Σέρρες έκανε την ακόλουθη δήλωση για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ:

«Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη αντί για λουκέτα και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ να εξασφαλίσει άμεσα κρατική χρηματοδότηση, να κάνει προσλήψεις προσωπικού, να κάνει ανανέωση στις υποδομές, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες της πατρίδας μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Και ιδιαίτερα το καταλαβαίνουμε αυτό, εδώ, σε απομακρυσμένες περιοχές, στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, πόσο απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας τέτοιων υπηρεσιών. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.