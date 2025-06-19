«Με τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής έκλεισε ένας κύκλος τοξικότητας, που δίχασε και παραπληροφόρησε τους πολίτες. Το σημαντικό είναι πως δύο υπουργοί της ΝΔ παραπέμπονται στο Δικαστικό Συμβούλιο, θεωρούμε πως οι πολιτικοί πρέπει να αντιμετωπίζουν το φυσικό δικαστή, όπως οι υπόλοιποι πολίτες και αυτό προδικάζει το σκεπτικό μας για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Θυμίζω πως έχουμε καταργήσει ήδη την αποσβεστική προθεσμία», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη, που παραχώρησε στο ραδιόφωνο Status fm της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ερωτηθείς σχετικά ότι «το Δικαστικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει πλήρως τη συγκεκριμένη υπόθεση, το σημαντικό είναι ότι η υπόθεση πηγαίνει εκεί, που έπρεπε να πάει εξ αρχής και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα η δίκη. Εξ αρχής είχαμε πει πως μόνον η Δικαιοσύνη μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση, στόχος των θεωριών συνωμοσίας ήταν να πλήξουν την κυβέρνηση και δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον πολιτικό παραλογισμό να συμπράττουν δύο κόμματα άκρας Δεξιάς και άκρας Αριστεράς κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για εσχάτη προδοσία. Η χθεσινή εξέλιξη βάζει τίτλους τέλους σε όλο αυτό και οι εξελίξεις πλέον αφορούν στη Δικαιοσύνη».

Σε ερώτηση για τον εν εξελίξει πόλεμο Ισραήλ - Ιράν, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «πάγια άποψη της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι η περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, αντιθέτως θα κινδυνεύσουμε με μία περιφερειακή σύγκρουση με δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αναγνωρίζουμε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, αλλά αυτό πρέπει να γίνει, όπως λένε όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μέσω της διπλωματίας».

Σε αυτό το σημείο ο πρωθυπουργός διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι υπάρχουν πληροφορίες περί πιθανού πλήγματος στη ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη και προσέθεσε ότι ο ίδιος δεν θα σχολιάσει στρατιωτικές συσκέψεις, όπου εξετάζονται διάφορα σενάρια.

Αναφορικά με τα εν εξελίξει έργα υποδομής στη Θεσσαλονίκη, όπου περιοδεύει σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο flyover και επεσήμανε ότι «θα παραδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027. Κατανοώ την προσωρινή ταλαιπωρία, όμως όλοι αναγνωρίζουν πως το συγκεκριμένο έργο θα δώσει μία πολύ σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα στην πόλη μαζί με το μετρό και την επέκταση του στην Καλαμαριά, μαζί με τα ηλεκτρικά λεωφορεία, σύντομα η Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη μοίρα». Επίσης, ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι έχει ζητήσει από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να γίνουν οι σχετικές μελέτες για την επέκταση του Μετρό και προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. «Ποτέ η Θεσσαλονίκη δεν είχε δει τόσα πολλά μαζεμένα έργα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος σε ερώτηση για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «ακούω τις επιφυλάξεις του δήμου και των πολιτών, θεωρώ πως ορισμένες είναι δικαιολογημένες, θα επανέλθουμε πριν από τη ΔΕΘ».

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού

«Δημήτρης Βενιέρης: Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα σας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη, σε εσάς και στους ακροατές σας.

Δημήτρης Βενιέρης: Σας ευχαριστώ προκαταβολικά γιατί δεχθήκατε να βρούμε 10 λεπτά, 15 λεπτά χρόνου, να πούμε δύο, τρία πράγματα, λίγες ώρες αφότου περατώθηκε, τελείωσε αυτή η διαδικασία στη Βουλή.

Το ερώτημα που προκύπτει -γιατί τα ακούσαμε, τα διαβάσαμε, τα γνωρίζουμε- το ερώτημα που μου έρχεται και θέλω να σας το θέσω είναι: η αντιπολίτευση στο σύνολό της θεωρεί ότι το αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι ένα αποτέλεσμα που ευνοεί τον πρώην Υπουργό στην επόμενη φάση αυτής της διερεύνησης. Αυτή είναι η κριτική που ασκείται σε εσάς και στη Νέα Δημοκρατία. Τι απαντάτε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι χθες στη Βουλή ή ελπίζω ότι χθες στη Βουλή έκλεισε ένας κύκλος τοξικότητας ο οποίος και δίχασε και παραπληροφόρησε σε μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινωνία.

Και νομίζω ότι αυτό το οποίο μένει τελικά, κ. Βενιέρη, είναι ότι δύο Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας αλλά και με πρωτοβουλία των ιδίων, παραπέμπονται στο Δικαστικό Συμβούλιο για περαιτέρω διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.

Και αυτό γίνεται όχι γιατί εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που να δικαιολογούν μια τέτοια κίνηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι διότι με την καχυποψία η οποία υπάρχει πια στην κοινή γνώμη μόνο μπροστά στον φυσικό δικαστή μπορεί κάποιος να αισθάνεται ότι τελικά μπορεί να δικαιωθεί.

Και ουσιαστικά γίνεται αυτό το οποίο πιστεύω είναι και το αίτημα της κοινωνίας: οι πολιτικοί να μην έχουν διαφορετική ποινική μεταχείριση από τους απλούς πολίτες. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά -πρέπει να το τονίσουμε- δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της μεταπολίτευσης, γίνεται με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας, αλλά γίνεται και κατόπιν αιτήματος και του κ. Τριαντόπουλου και του κ. Καραμανλή.

Θα σας έλεγα ότι αυτό προδικάζει και με κάποιο τρόπο το σκεπτικό μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 86.

Θέλω να θυμίσω ήδη ότι, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, έχει καταργηθεί η αποσβεστική προθεσμία, δηλαδή η σχετικά γρήγορη παραγραφή των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, για την ποινική διερεύνηση των ενδεχόμενων ευθυνών των Υπουργών, διότι, όπως βλέπετε, δυστυχώς αυτή η διαδικασία εργαλειοποιείται στον απώτατο βαθμό. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστεύει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.

Δημήτρης Βενιέρης: Θέλω να θέσω ένα οριακό ερώτημα, ομολογώ ότι είναι οριακό: θα αποκλείατε το ενδεχόμενο στο Δικαστικό Συμβούλιο να προκύψουν ευθύνες, περισσότερες ευθύνες; Και αν αυτό θα εξέθετε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το Δικαστικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει εξ αρχής την υπόθεση. Έχει πλήρη αυτονομία και αυτό θα καταλήξει τελικά στις επόμενες κινήσεις.

Το σημαντικό ποιο είναι; Ότι η υπόθεση πηγαίνει εκεί που έπρεπε να πάει εξ αρχής, στη Δικαιοσύνη, και για τα πολιτικά πρόσωπα, εννοώ τους Υπουργούς, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να θυμίσω ότι εδώ υπάρχει μία ανοιχτή διερεύνηση, η οποία αφορά παραπάνω από 40 κατηγορούμενους, με μία δίκη που όλοι ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει σύντομα.

Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί να ρίξει τελικά φως σε αυτή την υπόθεση. Και ότι όλες οι υπόλοιπες θεωρίες οι οποίες διακινήθηκαν είχαν έναν και μόνο στόχο: να χτυπηθεί η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά. Και νομίζω ότι όλη αυτή η συνομωσία του ξυλολίου έχει πια πλήρως αποδομηθεί.

Αναδείχθηκε, θα σας έλεγα, και ο πολιτικός παραλογισμός, χθες στη Βουλή, να συμπράττουν δύο κόμματα της άκρας δεξιάς με δύο κόμματα της άκρας αριστεράς, κατηγορώντας τον τρεις φορές εκλεγμένο Πρωθυπουργό της χώρας για εσχάτη προδοσία.

Δημήτρης Βενιέρης: Το γεγονός ότι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης αυτό ακόμη δεν απαντήθηκε, μπορεί να μειώθηκε το ποσοστό εκείνων οι οποίοι θεώρησαν ότι υπήρχαν πολλά θολά σημεία, εν τούτοις ένα μεγάλο ποσοστό, η πλειονότητα των Ελλήνων, θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα, υπήρξε ζήτημα και αυτό δεν απαντήθηκε. Αυτό σας προβληματίζει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με προβληματίζει, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο ήδη έχω κάνει. Να βάλω και τίτλους τέλους, όμως, σε αυτή τη συζήτηση, κ. Βενιέρη, επιτρέψτε μου, πια μετά τη χθεσινή συζήτηση και να παραπέμψω την υπόθεση στη…

Δημήτρης Βενιέρης: Στη Δικαιοσύνη. Τώρα, το μεγαλύτερο θέμα, βέβαια, στον πλανήτη είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Όλοι κρεμόμαστε και από τις επιλογές του Trump, ο οποίος δεν ξέρω τελικώς τι έχει στο μυαλό του, λέγεται ότι είναι ανοιχτός σε μία επίθεση στο Ιράν, δεν έχει δώσει ακόμα διαταγή. «Ίσως το κάνω, ίσως δεν το κάνω», είναι η τελευταία δήλωσή του. Τι βλέπετε να συμβαίνει από εδώ και στο εξής;

Κυριάκος Μητσοτάκης: H άποψη της Ελληνικής Κυβέρνησης -είχα την ευκαιρία να τη διατυπώσω χθες, την επαναλαμβάνω και σε εσάς ακόμα μία φορά- είναι σαφής: η περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών δεν πιστεύουμε ότι θα λύσει κανένα πρόβλημα, αντίθετα θα κινδυνεύσουμε με μία περιφερειακή σύγκρουση η οποία μπορεί να έχει και πολύ αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε -χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί πιστεύω ότι απηχώ και τις απόψεις σχεδόν όλων των Ευρωπαίων συναδέλφων μου- ότι η λύση μπορεί να έρθει μόνο μέσα από μία διαπραγμάτευση, μέσα από την οποία το Ιράν θα εγκαταλείψει με απόλυτη βεβαιότητα οποιαδήποτε φιλοδοξία μπορεί να έχει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και όχι μέσα από την περαιτέρω κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων.

Δημήτρης Βενιέρης: Υπήρξαν κάποιοι βαρύγδουποι πρωτοσέλιδοι τίτλοι για τη σύσκεψη η οποία έγινε και αφορά στο ενδεχόμενο χτυπήματος στη Σούδα, στην Κρήτη. Πόση βάση έχει αυτό;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν έχει καμία βάση και δεν θα σχολιάσω σε καμία περίπτωση στρατιωτικές συσκέψεις. Προφανώς, οι Ένοπλες Δυνάμεις εξετάζουν σενάρια, είναι έτοιμες για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Όμως σας λέω ρητά και κατηγορηματικά ότι τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται και δεν υπάρχει στον ορίζοντα.

Δημήτρης Βενιέρης: Για να έρθουμε στα της Θεσσαλονίκης, ένα τελευταίο ερώτημα διευκρινιστικό στο προηγούμενο: Αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν θα βελτίωνε την κατάσταση, τη σχέση του Ιράν με τη Δύση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση, κ. Βενιέρη. Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικό μας θέμα, θέμα της Ελληνικής Κυβέρνησης, να υποδείξουμε το ύφος και το είδος του καθεστώτος στο Ιράν.

Δημήτρης Βενιέρης: Το σέβομαι. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Σε λίγο, δεν ξέρω αν είστε κοντά, θα διασχίσετε…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι κοντά. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην περιφερειακή, επισκεπτόμενος το έργου του Flyover, το οποίο, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, προχωράει με πολύ γρήγορα βήματα, ελπίζοντας ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Πηγή: skai.gr

