Μητσοτάκης: Ασφαλής χώρα η Ελλάδα - Μια εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο για τους τουρίστες που έφυγαν λόγω πυρκαγιών

Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, θα προσφέρει μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο, την ερχόμενη άνοιξη ή το φθινόπωρο, για όλους όσοι τις έχασαν λόγω των πυρκαγιών, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Good Morning Britain του καναλιού ITV. Η Ελλάδα είναι απολύτως ασφαλής χώρα δεν υπάρχει κίνδυνος, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε πως οι τουρίστες που το επιθυμούν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Ρόδο του χρόνου την άνοιξη για να ευχαριστηθούν το νησί και τις ομορφιές του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Και στους υπόλοιπους προορισμούς, αλλά και στη Ρόδο οι Βρετανοί είναι καλοδεχούμενοι και αυτό που αποδείχθηκε από την κρίση των ημερών στο νησί ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τέτοιου είδους φαινόμενα σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στην αντίδραση των κατοίκων, άλλα και στο 112, μια υπηρεσία που είναι άγνωστη στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Επισήμανε ότι έγινε με μεγάλη ασφάλεια μια μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης περίπου 20.000 ανθρώπων από τη Ρόδο της οποίας μόνο το 15% επηρεάστηκε από τις πυρκαγιές.

Αν θα ήθελε κάποιος να ανταποδώσει τη βοήθεια που δόθηκε στους Βρετανούς από τους Ροδίτες και σε ένδειξη γενναιοδωρίας, αν θέλει να κλείσει ένα πακέτο διακοπών της τελευταίας στιγμής θα ήταν καλό να ψάξει για πακέτα στη Ρόδο, και όσοι έχουν κλείσει τις διακοπές τους στο νησί να μην έχουν κανέναν απολύτως ενδοιασμό τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

'Should British tourists come to Greece?' @edballs questions the Greek Prime Minister @kmitsotakis for advice around visiting the country following recent wild fires. pic.twitter.com/eXfH4Cuovj

Πάντα είχαμε πυρκαγιές, και στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, η έντασή τους έχει γίνει μεγαλύτερη λόγω της κλιματικής αλλαγής εξήγησε ο πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει ως απόλυτη προτεραιότητα και την προσαρμογή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση στις καθαρές μορφές ενέργειας, αλλά το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη Μεσόγειο, υπογράμμισε.

Για το μεταναστευτικό σημείωσε ότι η ελληνική προσέγγιση είναι σκληρή αλλά δίκαιη, έχει επιτύχει μείωση των ροών προς τα νησιά. Η Ελλάδα θέλει νόμιμες οδούς για την έλευση μεταναστών, με τους δικούς της όρους όμως, όχι με τους όρους των διακινητών, ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στο μεταξύ, συνεδριάζει αύτη την ώρα υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

'Rhodes today is more welcoming than ever, the island is back to normal.'



'The Greek government will offer 1 week of free holiday on Rhodes next spring or fall for all of those whose holiday was cut short due to the wild fires.'



Greece's Prime Minister @kmitsotakis is live. pic.twitter.com/QyAFzL8jJn