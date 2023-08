Αυτοδιοικητικές εκλογές: Η στρατηγική Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Αττικής - Οι «εκλεκτοί» της ΝΔ στους τρεις μεγάλους Δήμους Πολιτική 21:02, 01.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες των κομμάτων για τις αυτοδιοικητικές και δημοτικές εκλογές - Με σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη η επιλογή του Νίκου Χαρδαλιά για την περιφέρεια Αττικής - Τα πρόσωπα της ΝΔ για τους τρεις μεγαλύτερους δήμους