Οι απόκοσμες εικόνες που αντικρύζει κανείς στην Βαλένθια μοιάζουν να είναι βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μόνο που η ζωή αποδεικνύει πάντα με τον πιο σκληρό τρόπο ότι είναι μπροστά από την τέχνη. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας «χτυπήθηκε» σφοδρά από πρωτοφανή κακοκαιρία, απότοκο της κλιματικής κρίσης που βιώνει όλος ο πλανήτης. Ήδη η χώρα μετρά δεκάδες νεκρούς, (αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί), πολλοί είναι τραυματίες ενώ οι ζημιές σε υποδομές και περιουσίες είναι ανυπολόγιστη.

Οι Ισπανοί αφηγούνται πώς βίωσαν τη φρίκη των φονικών πλημμυρών

Συγκλονίζουν οι Ισπανοί που βίωσαν τις φονικές πλημμύρες οι οποίοι αφηγούνται σε δραματικούς τόνους το τι έζησαν.

«Όταν το νερό άρχισε να ανεβαίνει, ήρθε σαν κύμα», είπε ο Guillermo Serrano Pérez. «Ήταν σαν τσουνάμι». Ο 21χρονος από την Paiporta, κοντά στη Βαλένθια, είναι ένας από τους χιλιάδες ανθρώπους που βίωσαν τις φονικές πλημμύρες όπως αναφέρει το BBC.

Οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο με τους γονείς του το απόγευμα της Τρίτης όταν το νερό μπήκε ορμητικά. Επέζησαν σκαρφαλώνοντας σε μια γέφυρα και εγκαταλείποντας το αυτοκίνητό τους στη μανία της πλημμύρας.

Αν και η ισχυρή βροχόπτωση έπληξε την περιοχή για ώρες, πολλοί, όπως ο Guillermo Serrano Pérez και η οικογένειά του κατάφεραν να επιβιώσουν.

Ο Πάκο οδηγούσε από τη Βαλένθια στο κοντινό Πικάσεντ όταν αιφνιδιάστηκε από τις ξαφνικές πλημμύρες που κατάπιασαν τους δρόμους.

Είπε στην εφημερίδα El Mundo "η ταχύτητα του νερού ήταν τρελή" καθώς παρέσυρε τα αυτοκίνητα: "Η πίεση ήταν τρομερή. Κατάφερα να βγω από το αυτοκίνητο και το νερό με έσπρωξε σε έναν φράχτη που κατάφερα να αρπάξω, αλλά δεν μπορούσα να κουνηθώ».

"Δεν με άφηνε. Μου έσκισε τα ρούχα", είπε.

Η Patricia Rodríguez, από τη Sedaví, πιάστηκε επίσης από τις πλημμύρες καθώς επέστρεφε στο σπίτι της από τη δουλειά.

Είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το νερό άρχισε να ανεβαίνει καθώς καθόταν σε μια γραμμή κυκλοφορίας κοντά στην Παϊπόρτα και τα αυτοκίνητα άρχισαν να επιπλέουν.

«Φοβηθήκαμε ότι το ποτάμι θα σκάσει τις όχθες του γιατί ήμασταν ακριβώς στη γραμμή των πυρών», είπε. Κατάφερε να δραπετεύσει με τα πόδια με τη βοήθεια ενός άλλου οδηγού και παρακολουθούσε τρομαγμένη καθώς ένας νεαρός άνδρας που βρισκόταν εκεί κοντά μετέφερε ένα νεογέννητο μωρό στην ασφάλεια.

«Ήταν εξίσου σημαντικό που κανείς δεν γλίστρησε, γιατί αν το γλιστρούσαμε, το ρεύμα θα μας είχε πάρει μακριά», είπε.

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσεης, οι κάτοικοι ενός οίκου φροντίδας σε αναπηρικό καροτσάκι στην Paiporta φαίνονται παγιδευμένοι σε μια τραπεζαρία με καφέ πλημμυρικό νερό να φτάνει μέχρι τα γόνατά τους.

Η Rut Moyano, κάτοικος Benetússer, κοντά στη Βαλένθια, εξιστόρησε την ολοένα και πιο απελπιστική κατάσταση στην πόλη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Benetússer. 21h. Estamos un grupo de vecinos en la Camí de l'Orba 10 puerta 19. Es el cuarto piso. Hemos subido a un vecino en silla de ruedas. Necesitamos ayuda. Somos unas 20 personas. El agua llega al primer piso@GVA112 pic.twitter.com/3tTdGAihk3 — Rut Moyano (@RutMoyano) October 29, 2024

Παρακαλώντας για βοήθεια, είπε ότι στεγαζόταν με γείτονες στους επάνω ορόφους του κτιρίου της όταν ένας από αυτούς υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε .

«Η Πολιτοφυλακή έφτασε με τα πόδια, αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ακίνητο επειδή υπάρχει ένα αυτοκίνητο κολλημένο στην είσοδο», έγραψε τα ξημερώματα της Τετάρτης. «Μπορεί κανείς να μου πει αν κάποιος άλλος μπορεί να βοηθήσει;»

Το πρωί έφερε τις δικές του προκλήσεις. Το φως της ημέρας αποκάλυψε την πλήρη έκταση της καταστροφής, με δεκάδες αυτοκίνητα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, κατέστρεψε επιχειρήσεις και ολόκληρες πόλεις καλυμμένες με λάσπη και συντρίμμια.

Στη Βαλένθια, ένας άνδρας ονόματι Juliano Sánchez διασώθηκε με συμπτώματα υποθερμίας αφού έμεινε κολλημένος σε φοίνικες για επτά ώρες.

«Δεν ήθελα να πεθάνω», είπε στο El Periódico. «Έπιασα μερικούς φοίνικες και κρατήθηκα με όλη μου τη δύναμη για να μην με παρασύρει το ποτάμι».

Αλλά πολλοί ήταν λιγότερο τυχεροί.

Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται σε όλη την περιοχή, ενώ όσοι επέζησαν έχουν περιγράψει ότι είναι αβοήθητοι μπροστά στις φρικτές καταστροφές.

«Είδαμε δύο αυτοκίνητα να παρασύρονται από το ρεύμα και δεν ξέρουμε αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα», είπε ένας άνδρας στο Las Provincias. «Δεν είχαμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.