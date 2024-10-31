Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτύπησαν γέφυρα στρατηγικής σημασίας στην Οδησσό 

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν τη νύχτα με πυραύλους στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα Ζατόκα, στο Μπιλχορόντ-Ντνιστρόβσκι, στις εκβολές του Δνείστερου, στην περιοχή της Οδησσού.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του Κιέβου, η επίθεση έγινε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους Iskander και οκτώ κατευθυνόμενους πυραύλους, ενώ ακόμα δεν είναι σαφές ένα έχουν προκληθεί ζημιές, ή ποιας έκτασης

Η γέφυρα είναι σημαντική σιδηροδρομική και οδική σύνδεση στην περιοχή και έχει αποτελέσει στόχο πολλές φορές μετά την ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Overnight Russia again tried to destroy the Zatoka bridge across the Dniester Estuary. The road and rail bridge has been attacked numerous times. Bridge is a vital land link to Romania and Ukrainian ports along River Danube. We await damage update. https://t.co/aIRPmV2Eii pic.twitter.com/SkB6R27hXc — Glasnost Gone (@GlasnostGone) October 31, 2024

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν επίσης δύο βαλλιστικούς πυραύλους για να επιτεθούν στην ανατολική πόλη Κραματόρσκ, δήλωσε ο στρατός του Κιέβου.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 17 από τα 43 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δύο κατευθυνόμενους πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν σε εννέα ουκρανικές περιφέρειες και στην πρωτεύουσα Κίεβο.

Στο Κίεβο η αντιαεροπορική άμυνα εξουδετέρωσε όλα τα drones που απείλησαν την πρωτεύουσα.

Ωτσόσο, θραύσματα από τα drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ανοικτό χώρο καθώς και ζημιές σε γραμμή ηλεκτροδότησης και στα παράθυρα δύο πολυκατοικιών και ενός κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρχές του Κιέβου.

