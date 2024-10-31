Λογαριασμός
Τα μάτια μας στο δρόμο: Το ευρηματικό νέο βίντεο της ΕΛΑΣ για την οδική ασφάλεια

«Ο δρόμος έχει εκπλήξεις… Μην κοιτάς αλλού» δηλώνει η αστυνομικός. 

ΕΛΑΣ: Τα μάτια μας στο δρόμο - Το ευρηματικό νέο βίντεο

«Τα μάτια μας στο δρόμο». Νέο ευρηματικό βίντεο για την οδική ασφάλεια έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, στη σκιά τραγικών τροχαίων δυστυχημάτων, στην οποία στην πλειονότητά τους εμπλέκονται νέοι. «Ο δρόμος έχει εκπλήξεις… Μην κοιτάς αλλού» δηλώνει χαρακτηριστικά η αστυνομικός.

Η Ελλάδα, σύμφωνα µε τα στοιχεία της Κομισιόν, βρίσκεται στην 6η θέση σε θανάτους από τροχαία, όπως και σοβαρούς τραυματισμούς, µε 60 νεκρούς ανά ένα εκατομμύριο πολίτες. Η Ελλάδα κατέχει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά νεκρών σε τροχαία δυστυχήματα που συµβαίνουν σε κατοικηµένες περιοχές, φτάνοντας στο 50%, ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 38%.

