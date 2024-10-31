Η Rihanna είναι μια περήφανη μανούλα. Η καλλιτέχνιδα δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αγκαλιάζει τους δύο γιους της για την τελευταία της καμπάνια Savage X Fenty.

Η 36χρονη τραγουδίστρια δεν συνηθίζει να «ανεβάζει» τέτοιες φωτογραφίες, ιδιαίτερα με τους γιους της, τον 2χρονο RZA και τον 14 μηνών Riot. Όπως ήταν λογικό, οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν και την αποθέωσαν για τη συγκεκριμένη φωτογράφιση.

Στη διάρκεια των δύο κυήσεών της, η τραγουδίστρια ανακάλυψε από την αρχή τη σχέση της με τα ρούχα. Όπως είπε, μετά την υποδοχή του δεύτερου γιου της, τους οποίους απέκτησε με τον ράπερ A$AP Rocky σε διάστημα δύο χρόνων, βολεύτηκε «υπερβολικά» μέσα στις πιτζάμες και τις φόρμες της.

«Στην πρώτη εγκυμοσύνη ένιωθα ότι μπορούσα να φοράω συνέχεια τακούνια», είχε δηλώσει η ίδια. «Αλλά στη δεύτερη είχα ένα νήπιο, ήταν χειμώνας, κουβαλούσα παλτό και μια τσάντα με τα βρεφικά πράγματα. Τότε σκέφτεσαι: Τακούνια; Άσ’ το καλύτερα! Έτσι έγινα πιο δημιουργική με το προσωπικό μου στυλ. Τώρα όμως έχω αρχίσει ξανά να παίζω με τα ρούχα μου, να διασκεδάζω με το ντύσιμό μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.