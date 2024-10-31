Μελέτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τους μεσίτες, που παρουσιάζεται σε υβριδική εκδήλωση σήμερα Πέμπτη, στις 5 το απόγευμα δείχνει ότι σχεδόν οι οκτώ στους δέκα πολίτες είναι πιθανό να αγοράσουν, πουλήσουν ή ενοικιάσουν κάποιο ακίνητο μέσα στην επόμενη πενταετία.

Τη μελέτη για λογαριασμό του Ε.Ε.Α. εκπόνησε το ΙΜΕ ΕΒΕΕ.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε: «Από την έρευνα προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και ένα από αυτά είναι ότι παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν, η ζήτηση για μεσιτικές υπηρεσίες παραμένει ισχυρή. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, κάτι που θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Εξάλλου μιλάμε για έναν κλάδο με ιδιαίτερη δυναμική με κυρίαρχη χρονιά το 2019 σε επίπεδο δηλωθέντων εισοδημάτων και αριθμού επαγγελματιών.

Όταν σήμερα το 76% των ερωτώμενων δηλώνει ότι είναι πιθανό να αγοράσει, πουλήσει ή ενοικιάσει κάποιο ακίνητο μέσα στην επόμενη πενταετία, καταλαβαίνουμε ότι το επάγγελμα του μεσίτη είναι κομβικό.

Επίσης τα στοιχεία αποδεικνύουν και το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει στην αγορά για την αναζήτηση στέγης, κάτι που ήδη αποτελεί πρόβλημα για μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στην προσπάθεια του να στηρίξει με κάθε τρόπο τα μέλη του, έχει εκπονήσει μία σειρά από Μελέτες που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά διάφορους κομβικούς κλάδους της οικονομίας. Έτσι, μετά από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τις σχολές οδηγών, τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών αλλά και άλλους κλάδους, έχουν πλέον και οι μεσίτες μία εμπεριστατωμένη Μελέτη για τον δικό τους επαγγελματικό χώρο».

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας:

- Οι συναλλαγές ακινήτων αφορούν κατά κύριο λόγο κατοικίες και δευτερευόντως επαγγελματική στέγη. Το 87% του δείγματος έχει προβεί σε μία ή περισσότερες συναλλαγές ακινήτων.

- Το 77% θεωρεί πιθανό να κάνει κάποια συναλλαγή με ακίνητα την επόμενη πενταετία, το 11% απίθανο και το 12% δεν κάνει κάποια πρόβλεψη. Στο ενδεχόμενο κάποιας μελλοντικής συναλλαγής, το 51,9% θα ξεκινήσει την αναζήτηση ακινήτου μέσω του διαδικτύου, το 24,2% μέσω κάποιου μεσιτικού γραφείου και το 14,6% μέσω συγγενών και φίλων.

- Το 76% όσων είχαν κάποια συναλλαγή αφορά ενοικίαση κατοικίας (είτε ως ιδιοκτήτες/τριες είτε ως ενοικιαστές/τριες) και το 55% αγοραπωλησία κατοικίας. Ακολουθούν οι συναλλαγές για επαγγελματική στέγη, με το 30% να αφορά ενοικίαση και το 10% αγοραπωλησία. Σημαντικό ποσοστό συναλλαγών (26%) αφορά αγοραπωλησίες οικοπέδων και ένα ελάχιστο ποσοστό (3%) αφορά στην ενοικίαση οικοπέδου.

- Το 52% όσων είχαν συναλλαγή με ακίνητα αξιοποίησαν υπηρεσίες μεσιτικής διαμεσολάβησης. Το 45% όσων χρησιμοποίησαν μεσιτικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν τη συναλλαγή τους τελευταίους 12 μήνες.

- Κύρια αιτία της μη απεύθυνσης σε κάποιον μεσίτη αναδεικνύεται η διεκπεραίωση της συναλλαγής από το ίδιο το άτομο (67,4%). Το 26,7% απέφυγε τη μεσιτεία, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης.

- Η αξιοποίηση μεσιτικών υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για την ενοικίαση (56,3%) ή την αγορά/πώληση κατοικίας (54,4%) και έπονται η αγοραπωλησία οικοπέδου (20,13%), η ενοικίαση επαγγελματικής στέγης (14,1%) και η αγοραπωλησία επαγγελματικής στέγης (7,7%).

- Το 54% όσων αξιοποίησαν μεσιτικές υπηρεσίες απευθύνθηκε εξ αρχής σε κάποιον μεσίτη ή μεσίτρια, ενώ το 45% όχι.

- Σχεδόν το 50% όσων αξιοποίησαν κάποιον/α μεσίτη ή μεσίτρια εμφανίζεται πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες που έλαβε.

- To 64% θεωρεί τον/την μεσίτη/τρια με τον/την οποίον/α συνεργάστηκε αξιόπιστο/η ή μάλλον αξιόπιστο/η, το 20% διατηρεί ουδέτερη στάση και μόλις το 16% θεωρεί τον/την μεσίτη/τρια που συνεργάστηκε αναξιόπιστο/η ή μάλλον αναξιόπιστο/η.

- Το 61,7% των ερωτώμενων θεωρεί πολύ και αρκετά ενημερωμένο/η τον/την μεσίτη/τρια με τον/την οποίον/α συνεργάστηκε. Μέτρια ενημερωμένος/η θεωρεί ότι ήταν το 24,6% των ερωτώμενων, και πολύ πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά των απαντήσεων που βρίσκουν λίγο ή καθόλου ενημερωμένο/η τον/την μεσίτη/τρια, δηλαδή μόλις 12,8%.

- Ως σημαντικότεροι παράγοντες για την επιλογή του καταλληλότερου μεσίτη, αναδεικνύονται ο επαγγελματισμός (62,7%), η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών (47,3%), η γνώση της αγοράς (43,9%) και η εμπειρία (35,8%). Σημαντικό, επίσης, θεωρείται το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών (21,2%), οι συστάσεις από πρόσωπα που εμπιστεύονται (14,3%) αλλά και η ευελιξία - διαθεσιμότητα του μεσίτη (12,8%), ενώ χαμηλά αξιολογούνται η φήμη (5,4%) και οι διαθέσιμες κριτικές - αξιολογήσεις προηγούμενων πελατών (3,9%).

- Ως σημεία που χρήζουν βελτίωσης από τους μεσίτες, αναδεικνύονται η μεγαλύτερη ακρίβεια των προσφερόμενων πληροφοριών (52,7%), η πιο εξειδικευμένη γνώση (32,8%), το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών (29,3%), η ευγένεια και ο επαγγελματισμός (25,1%), η διαφάνεια στις χρεώσεις (24,6%), η ευελιξία στις ανάγκες των πελατών (24,2%), η ταχύτητα εξυπηρέτησης (22,3%) και η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων (22,1%).

- Το 51% όσων έχουν αξιοποιήσει μεσιτικές υπηρεσίες στο παρελθόν εμφανίζεται πρόθυμο να συστήσει τον μεσίτη ή τη μεσίτρια που συνεργάστηκε σε τρίτους, έναντι του 26% που δηλώνει ούτε πιθανό ούτε απίθανο να παρέχει συστάσεις και του 22% που αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

- Το 61,5% όσων έχουν χρησιμοποιήσει μεσιτικές υπηρεσίες για κάποια συναλλαγή με ακίνητα, θεωρεί τη συμβολή τους σημαντική, έναντι του 23,6% που τη χαρακτηρίζει ούτε σημαντική ούτε ασήμαντη και του 13,7% που τη χαρακτηρίζει ασήμαντη.

- Κύριες πηγές πληροφόρησης για την εξεύρεση κατάλληλου μεσίτη ή μεσίτριας αναδεικνύονται το διαδίκτυο (74,5%) και οι συστάσεις φίλων ή της οικογένειας (53,7%), ενώ χαμηλή επίδραση φαίνεται να έχουν οι διαφημίσεις (9%) και οι εφημερίδες ή τα περιοδικά (4,7%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

