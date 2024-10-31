Περισσότεροι από 57 εκατομμύρια Αμερικανοί ψηφοφόροι έχουν ήδη ψηφίσει και αυτή η ασυνήθιστα υψηλή συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές τροφοδοτεί τις ελπίδες και των δύο στρατοπέδων, παρόλο που είναι δύσκολο να ερμηνευθεί.

Ενώ οι έρευνες εξακολουθούν να φέρουν τους δύο υποψηφίους στήθος με στήθος 5 ημέρες πριν από την ψηφοφορία, οι δημοκρατικοί, όπως και οι ρεμπουμπλικάνοι, δεν σταματούν να καλούν τους ψηφοφόρους να πάνε στις κάλπες όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Αν και στο θέμα αυτό, ο υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκπέμψει αντιφατικά μηνύματα.

Από την πλευρά των δημοκρατικών, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο Τιμ Γουόλς, συνυποψήφιος της Κάμαλα Χάρις, και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσαν ότι ψήφισαν ήδη στην πρόωρη ψηφοφορία και κάλεσαν τους ψηφοφόρους να κάνουν το ίδιο.

Πλέον έχει ήδη ψηφίσει το ένα τρίτο του συνόλου των ψηφοφόρων των εκλογών του 2020.

Έτσι στην Τζόρτζια έχουν ψηφίσει περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 45% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ποσοστό ρεκόρ, σύμφωνα με τον Μπραντ Ράφενσμπεργκερ, τον πολιτειακό υπουργό Εσωτερικών της εν λόγω πολιτείας.

Είναι μια κατάσταση την οποία συναντά κανείς και σε άλλες αμφίρροπες πολιτείες, τις λεγόμενες «swing states», η έκβαση των εκλογών στις οποίες είναι αποφασιστικής σημασίας για την τελική νίκη, όπως η Βόρεια Καρολίνα.

Οι εκλογές αυτές είναι «σημαντικές» για την κατάσταση της «δημοκρατίας», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπραντ Χάινς, ψηφοφόρος στο Γουισκόνσιν, ο οποίος έκανε ουρά για να καταθέσει ο ίδιος το ψηφοδέλτιό του την ημέρα έναρξης της πρόωρης ψηφοφορίας.

«Ήθελα να πάω να ψηφίσω και να δώσω σε όλους να καταλάβουν πως πρέπει να πάνε να κάνουν το ίδιο», προσθέτει αυτός ο 73χρονος συνταξιούχος αστυνομικός.

«Η αντίληψη ότι οι ψηφοφόροι υποστηρίζουν υποψηφίους και πηγαίνουν να τους ψηφίσουν είναι πολύ έντονη» και εξηγεί τη μεγάλη συμμετοχή, εκτιμά μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζούλιαν Ζέλιζερ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

Η ψηφοφορία αυτή είναι σε κάθε περίπτωση ένα μάνα εξ ουρανού για τις ομάδες της προεκλογικής εκστρατείας, σύμφωνα με τον Μάικλ Μακντόναλντ, πολιτειολόγο στο πανεπιστήμιο της Φλόριντα, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά την πρόωρη ψηφοφορία.

«Καθένας απ' αυτούς τους ψηφοφόρους, που ψηφίζουν πρόωρα, είναι ένα άτομο το οποίο οι ομάδες της προεκλογικής εκστρατείας διαγράφουν από τις λίστες τους, και κάθε ψηφοφόρος τον οποίο διαγράφουν από τις λίστες τους, είναι ένα άτομο που δεν χρειάζεται πια να έρθουν σε επαφή μαζί του», εξήγησε σε ένα podcast.

Όμως σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πρόωρη ψηφοφορία δεν μοιάζει σε τίποτα με εκείνες των προηγούμενων ετών και είναι συνεπώς δύσκολο να γίνουν προβολές.

Σύμφωνα με τους αριθμούς που έχουν συγκεντρωθεί από το εργαστήριό του για έξι πολιτείες -Κολοράντο, Τζόρτζια, Άινταχο, Μίσιγκαν, Βόρεια Καρολίνα, Βιρτζίνια- οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 55% της πρόωρης ψήφου, έναντι 45% για τους άνδρες.

Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που κάνει τους δημοκρατικούς να χαμογελούν.

Στις δημοσκοπήσεις, η Κάμαλα Χάρις, η οποία έχει κάνει την υπεράσπιση των αμβλώσεων ένα από τα κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας της, υπολογίζει σε μεγάλο βαθμό στην ψήφο των γυναικών. Και ελπίζει μάλιστα να πείσει τις μετριοπαθείς συντηρητικές να ενταχθούν στο δημοκρατικό στρατόπεδο χάρη σ' αυτή τη θεματική.

Από την πλευρά τους, οι ρεπουμπλικανοί υπογραμμίζουν ότι, σύμφωνα με τις έρευνες, όλο και περισσότεροι οπαδοί τους ψηφίζουν πρόωρα. Αντίθετα από τις προηγούμενες εκλογές, οι δημοκρατικοί που ψηφίζουν πρόωρα είναι λίγο μόνο περισσότεροι - 39% έναντι 36%.

Σε συγκέντρωσή του χθες, Τετάρτη, το βράδυ, ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το «ιστορικό ρεκόρ όσον αφορά την πρόωρη ψήφο» και για την αύξηση των ρεπουμπλικάνων που συμμετέχουν σ' αυτή την ψηφοφορία.

Ένα πράγμα είναι βέβαιο, αυτή η πρόωρη ψηφοφορία δεν θα σταματήσει να ελέγχεται: έρευνες άρχισαν τις τελευταίες ημέρες μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κάλπες στις πολιτείες της Ουάσινγκτον και του Όρεγκον, καθώς και στην Αριζόνα.

Επιπλέον, το αυξημένο ποσοστό της επιστολής ψήφου στην Πενσιλβάνια, όπου τα ψηφοδέλτια δεν μπορούν να καταμετρηθούν πριν από την ημέρα των εκλογών, ενδέχεται να καθυστερήσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε εθνική κλίμακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

