Ο τυφώνας Κονγκ-ρέι, ένας από τους πιο ισχυρούς που πλήτει την Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια, έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο (μια 56χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της από πτώση δέντρου) και προκαλέσει τον τραυματισμό 73, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Πυρκαγιών.

Η υπουργός Εσωτερικών Λιου Σιχ-φανγκ εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με την τύχη δύο Τσέχων τουριστών που έκαναν πεζοπορία στα φαράγγια του Ταρόκο, κοντά στην Χουαλιέν, με τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία από χθες, Τετάρτη.

In pictures: At least one person killed and 73 injured in Taiwan as Super Typhoon Kong-rey makes landfall with strong winds and heavy rains pic.twitter.com/VY0JFoPVFW — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 31, 2024

Ο τυφώνας, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 184 χιλιομέτρων την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, έφτασε στη στεριά γύρω στις 13:40 τοπική ώρα (07:40 ώρα Ελλάδος) στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, που είναι και το πιο αραιοκατοικημένο.

Σήμερα τα σχολεία και τα γραφεία έκλεισαν σε όλη την Ταϊβάν, καθώς οι κάτοικοι προετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν τον τυφώνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούσαν ότι πάνω από ένα μέτρο βροχής μπορεί να πέσει ως αύριο, Παρασκευή, στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε σχεδόν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι 314 διεθνείς πτήσεις ακυρώθηκαν, όπως και όλες οι εσωτερικές πτήσεις, ενώ τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Το θύμα είναι μια 56χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της από πτώση δέντρου, που ξεριζώθηκε, πάνω στο όχημά της, στην κομητεία Νάντου, στην κεντρική Ταϊβάν, σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν αξιολόγησε τον τυφώνα αυτόν ως τον μεγαλύτερο που πλήττει το νησί από το 1996.

Το υπουργείο Άμυνας έχει θέσει σε επιφυλακή 36.000 στρατιώτες για να συνδράμουν τα σωστικά συνεργεία, ενώ σχεδόν 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από περιοχές υψηλού κινδύνου εκ των προτέρων.

"Ελπίζω ότι όλοι στη χώρα θα συνεργαστούν για να αποφευχθεί μια καταστροφή και θα απέχουν από επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η παρακολούθηση των κυμάτων στη διάρκεια του τυφώνα", έγραψε ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε στην ιστοσελίδα του στο Facebook.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αρχές, μετά την άφιξή του στην ανατολική ακτή, ο Κονγκ-ρέι θα κατευθυνθεί προς το Στενό της Ταϊβάν αφού, όπως αναμένεται, θα έχει εξασθενήσει σε μεγάλο βαθμό σε καταιγίδα.

Ο Κονγκ-ρέι είναι ο τρίτος τυφώνας που πλήττει την Ταϊβάν από τον Ιούλιο.

Η Ταϊβάν αντιμετωπίζει συχνά τροπικές καταιγίδες, συνήθως από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβριο, αλλά "είναι ασυνήθιστο ένας τόσο ισχυρός τυφώνας να πλήττει τη νήσο τόσο αργά μέσα στη χρονιά", επισήμανε ο μετεωρολόγος Τσανγκ Τσουν-γιάο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

