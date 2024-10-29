Ελεύθερος, μετά τη χθεσινή τετράωρη απολογία του στην Ανακρίτρια Νάξου, αφέθηκε 20χρονος στη Σαντορίνη ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής 25 Οκτωβρίου για κατοχή κάνναβης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός κατείχε ταχυδρομικό δέμα που περιείχε περισσότερο από ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης.

Δήλωση της συνηγόρου του στο skai.gr:

«Ο εντολέας μου, απολογήθηκε χθες ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας Νάξου, όπου παρείχε επαρκείς εξηγήσεις για την κρινόμενη υπόθεση.



»Σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο για διακίνηση ναρκωτικών, ανεξαρτήτως της ανευρεθείσας ποσότητας, η οποία προορίζονταν για ατομική χρήση.



»Ως εκ τούτου, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτρίας και Εισαγγελέως, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος».



Συνήγορος κατηγορούμενου



Αναστασία Κερχανατζίδου

Όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη από την αστυνομία, το δέμα, το οποίο είχε αποσταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και με την έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών και τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Θήρας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκε ο 20χρονος να κατέχει το ταχυδρομικό δέμα, ο οποίος συνελήφθη, ενώ από τις έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κιλό και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

