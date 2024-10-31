Ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκιι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε τη διεθνή απάντηση στα βορειοκορεατικά στρατεύματα που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας, με τον στρατηγό Κρίστοφερ Καβόλι, τον ανώτατο διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων του NATO στην Ευρώπη.

«Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για την άμεση και σκληρή απάντηση της διεθνούς κοινότητας στην ανάμιξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στις επιχειρήσεις μάχης στο πλευρό της Μόσχας», ανέφερε ο Σίρσκιι σε καταχώρισή του στο Facebook.

Εξάλλου η ουκρανική κυβέρνηση κατονόμασε τρεις βορειοκορεάτες στρατηγούς για τους οποίους υποστηρίζει πως συνοδεύουν τους χιλιάδες στρατιώτες του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού που έχουν αναπτυχθεί στη Ρωσία για να βοηθήσουν τη Μόσχα στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Σε χθεσινή δήλωσή της προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας ανέφερε πως οι εν λόγω τρεις στρατηγοί είναι μεταξύ των τουλάχιστον 500 Βορειοκορεατών αξιωματικών που έχουν σταλεί στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη δήλωση, από τα σχέδια προβλέπεται ότι τα βορειοκορεατικά στρατεύματα θα δημιουργήσουν τουλάχιστον πέντε σχηματισμούς των 2.000 - 3.000 στρατιωτών ο καθένας και θα ενσωματωθούν σε ρωσικές μονάδες για να κρύψουν την παρουσία τους.

Η Ρωσία δεν έχει αρνηθεί την ανάμιξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στον πόλεμο, τον οποίο διεξάγει από το Φεβρουάριο 2022 εναντίον της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία ταυτοποίησε Βορειοκορεάτες στρατηγούς

Η Ουκρανία ταυτοποίησε τον στρατηγό Κιμ Γιονγκ Μποκ, διοικητή ειδικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων το 11ο Σώμα, γνωστό και ως Σώμα Εφόδου, για τον οποίο η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών αναφέρει πως έχει αποσπαστεί στη Ρωσία.

Ο Μάικλ Μάντεν, ειδικός για τη Βόρεια Κορέα στο Stimson Center που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ, λέει ότι ο ρόλος του Κιμ φαίνεται ότι είναι ευρύτερος, καθώς έχει ρόλο και στις ειδικές αποστολές του Γενικού Γραφείου Αναγνώρισης, που είναι η κύρια υπηρεσία κατασκοπείας της Βόρειας Κορέας.

Ο Κιμ έχει εμφανισθεί φέτος σε επτά εκδηλώσεις μαζί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, μεταξύ άλλων και σε γυμνάσια των ειδικών δυνάμεων.

«Πρόκειται για μια μεγάλη και σχεδόν άνευ προηγουμένου ανάπτυξη του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού», λέει ο Μάντεν, ο οποίος πιστεύει πως ο στρατηγός βρίσκεται στη Ρωσία ως αντιπρόσωπος του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Κιμ Γιονγκ Μποκ μπορεί ενδεχομένως να αναθέσει τη διοίκηση σε κάποιον συνταγματάρχη ή υποστράτηγο του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού, πρόσθεσε ο Μάντεν.

Άλλοι κορυφαίοι αξιωματικοί που ταυτοποιήθηκαν από την Ουκρανία είναι ο στρατηγός Ρι Τσανγκ Χο, υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου, επικεφαλής του Γενικού Γραφείου Αναγνώρισης, και ο υποστράτηγος Σιν Κουμ Τσεόλ, επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων.

Ως επικεφαλής της κύριας βορειοκορεατικής υπηρεσίας πληροφοριών από περίπου το 2022, στον Ρι έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Νότια Κορέα, η οποία υποστηρίζει πως ο στρατηγός ηγήθηκε προσπαθειών υποκλοπής τεχνολογίας και ξένου συναλλάγματος.

Όπως ο Κιμ Γιονγκ Μποκ, ο Ρι είχε συνοδεύσει φέτος τον Κιμ Γιονγκ Ουν σε ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και η επιθεώρηση ναυτικής βάσης στην ανατολική ακτή.

Ο Μάντεν λέει πως η σταδιοδρομία του Σιν είναι ασαφής, αλλά δεδομένου του βαθμού του είναι πιθανό να αναλάβει τη διοίκηση των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία μόλις ο Κιμ Γιονγκ Μποκ και ο Ρι Τσανγκ Χο αναχωρήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

