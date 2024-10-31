Ανθρωποκυνηγητό για έναν άνδρα ο οποίος άφησε χθες μία τσάντα με εκρηκτικά σε σιδηροδρομικό σταθμό του Βερολίνου και έφυγε τρέχοντας, έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία.

Ο ύποπτος – ο οποίος ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί – άφησε την τσάντα στον σταθμό Neukoelln το απόγευμα της Τετάρτης και τράπηκε σε φυγή, όταν τον πλησίασαν οι αστυνομικοί.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι η σακούλα περιείχε μία λευκή εκρηκτική σκόνη γνωστή ως TATP και χρησιμοποιείται συχνά σε εξτρεμιστικές επιθέσεις στο κοινό.

Η τσάντα μεταφέρθηκε σε ένα κοντινό χώρο στάθμευσης όπου σημειώθηκε ελεγχόμενη έκρηξη.

«Διερευνούμε όλες τις πιθανότητες», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Reuters την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον ύποπτο.

