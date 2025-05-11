Μητσοτάκης: Κάνουμε πράξη τα «επαναστατικά αυτονόητα»

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει στα «επαναστατικά αυτονόητα» σχετικά με την διαφάνεια και την αξιολόγηση στο δημόσιο μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες.

Όπως τονίζει ο πρωθυπουργός, «το πρώτο αυτονόητο είναι η δυνατότητα που δίνουμε στους πολίτες να βαθμολογούν οι ίδιοι τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω του axiologisi.ypes.gov.gr» και το δεύτερο η διαφάνεια στην πειθαρχική διαδικασία για τους δημόσιους υπαλλήλους μέσα από τη πλατφόρμα e-peitharxika.aead.gr/public-stats.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται και στην Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων, που πρώτη φορά αποκτά η Ελλάδα, το οποίο είναι ένα «ζήτημα που πρέπει να μας ενώνει όλες και όλους, είτε είμαστε γονείς είτε όχι, γιατί αφορά τα παιδιά»,

Αναφορά γίνεται επίσης «σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα υποδομής, τον ΒΟΑΚ. Υπογράψαμε προχθές τη σύμβαση παραχώρησης του κύριου τμήματος του έργου Ηράκλειο-Χανιά».

Η ανάρτηση κλείνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εύχεται σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά. «Σε εκείνες που είναι πάντα εκεί, στα εύκολα και κυρίως στα δύσκολα. Στήριγμα, καταφύγιο, σιωπηλή δύναμη πίσω από καθετί. Ένα «ευχαριστώ» είναι το λιγότερο που τους οφείλουμε», αναφέρει.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Facebook



Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ώρα για την αγαπημένη συνήθεια του τέλους της εβδομάδας: να δούμε όσα έγιναν και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ξεκινώ αμέσως με δύο «επαναστατικά αυτονόητα»: το πρώτο είναι η δυνατότητα που δίνουμε στους πολίτες να βαθμολογούν οι ίδιοι τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω του axiologisi.ypes.gov.gr. Είναι μια διαδικασία που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τρέχει παράλληλα με τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης υπηρεσιών και υπαλλήλων που καθιερώσαμε από το 2023.



Το ερωτηματολόγιο αφορά τους πιο βασικούς τομείς του Δημοσίου και τα αποτελέσματά του θα εξάγονται και θα δημοσιοποιούνται, αποτελώντας έναν χρήσιμο οδηγό για να βελτιώσουμε το κράτος τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός αυτών των προσπαθειών δεν είναι η τιμωρία, αλλά η βελτίωση.



Να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να παρέμβουμε όπου χρειάζεται, για ένα κράτος πιο φιλικό και αποτελεσματικό. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, σας προτρέπω να μπείτε στην πλατφόρμα και να υποβάλετε την αξιολόγησή σας.



Πολυ σύντομα, επίσης, θα αρχίσουν να αποστέλλονται ψηφιακά και ειδικά ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση υπηρεσιών πρώτης γραμμής, όπως είναι οι υπηρεσίες υγείας, που θα αξιολογούνται από όσους λαμβάνουν εξιτήριο κατόπιν νοσηλείας σε κάποιο από τα νοσοκομεία μας. Έτσι, θα μπορέσουμε να καταγράψουμε την άποψη για κάθε νοσοκομείο και να γίνουμε συνολικά καλύτεροι.



Το ελληνικό δημόσιο πρέπει να υπηρετεί τους πολίτες και όχι τον εαυτό του. Και λέγοντας αυτό, περνάω στο δεύτερο «επαναστατικό αυτονόητο», για το οποίο σας είχα μιλήσει ξανά τον Ιανουάριο: τη διαφάνεια στην πειθαρχική διαδικασία για τους δημόσιους υπαλλήλους. Για πρώτη φορά, μέσα από τη πλατφόρμα e-peitharxika.aead.gr/public-stats, όλοι οι πολίτες μπορούν να δουν τα -πλέον- ανοιχτά και ανωνυμοποιημένα δεδομένα για το τι πραγματικά συμβαίνει: πόσες προκαταρκτικές και ένορκες διοικητικές εξετάσεις έγιναν, ποια η τύχη τους, σε πόσους υπαλλήλους ασκήθηκε δίωξη ή απαλλάχθηκαν, σε πόσους επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές ή διοικητικές κυρώσεις. Με την αναμόρφωση του πειθαρχικού κώδικα που θα νομοθετήσουμε λίαν συντόμως, οι διαδικασίες αυτές θα γίνονται επιτέλους με ταχύτητα και θα ολοκληρώνονται μέσα σε λίγους μήνες, αντί για χρόνια. Σε αυτό θα συμβάλει και η στελέχωση των Πειθαρχικών Συμβουλίων αποκλειστικά από νομικούς συμβούλους του κράτους πλήρους απασχόλησης. Παράλληλα, θα αυστηροποιηθούν και οι ποινές για τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι συστηματικά «αρνητές αξιολόγησης», οι οποίοι θα παραπέμπονται με ποινή οριστικής απόλυσης στα νέα Πειθαρχικά Συμβούλια. Η λογοδοσία δεν είναι απειλή. Είναι προϋπόθεση για ένα καλύτερο, δίκαιο και αποτελεσματικό δημόσιο.

Περνώ στην Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων, που πρώτη φορά αποκτά η χώρα μας. Δεν ξεκινήσαμε από το μηδέν. Από το 2019, υλοποιούμε μια σειρά πολιτικών έναντι όλων των μορφών βίας που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην προστασία των ανηλίκων, ενσωματώνοντας σύγχρονες αντιλήψεις για την πρόληψη, την προστασία των παιδιών, την υποστήριξη των θυμάτων, αλλά και την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη ανηλίκων παραβατών. Ενσωματώνουμε σύγχρονες αντιλήψεις και εργαλεία, όπως η πλατφόρμα Stop Bullying, το Safe Youth, τώρα πια και το Kids Wallet , μια ελληνική καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή που έχει ήδη αναγνωριστεί διεθνώς ως καλή πρακτική για την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήσαμε και την ευχαριστούμε και πάλι, διαπίστωσε πως τα υπάρχοντα μέτρα διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλαίσιο, αλλά χρειάζονται ενισχύσεις, λόγω της ποσοτικής και ποιοτικής εξέλιξης του φαινομένου. Κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της βίας και παραβατικότητας συνολικά, διασφαλίζοντας παράλληλα την εφαρμογή μιας φιλικής προς τα παιδιά Δικαιοσύνης. Η Στρατηγική έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα government.gov.gr και στις ιστοσελίδες των 10 Υπουργείων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Σας καλώ όλους να διαβάσετε το κείμενο των ειδικών. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας ενώνει όλες και όλους, είτε είμαστε γονείς είτε όχι, γιατί αφορά τα παιδιά. Είμαστε δίπλα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και κυρίως, είμαστε δίπλα στα παιδιά, για να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον που τα προστατεύει, τα στηρίζει και τα εμπνέει.

Από τις 6 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα για την αίτηση υποβολής του επιδόματος κώφωσης, το οποίο ύστερα από παρέμβασή μας θα το λαμβάνουν όλοι οι κωφοί και βαρήκοοι συμπολίτες μας που πληρούν τις προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μάλιστα, όσοι/όσες υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, θα πάρουν το επίδομα αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2025. Ένα άλλο δίκαιο αίτημα των συμπολιτών μας με προβλήματα ακοής στο οποίο ανταποκρινόμαστε, είναι να υπάρχει αυτόματος υποτιτλισμός σε τηλεοπτικά προγράμματα σε πραγματικό χρόνο. Η ΕΡΤ, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει πλέον αυτήν τη δυνατότητα για τα ωριαία δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ News που προβάλλονται στις 12:00, στις 18:00 και στις 21:00. Η υπηρεσία ενεργοποιείται πολύ εύκολα, επιλέγοντας με το τηλεχειριστήριο τη ρύθμιση υποτίτλων. Στο Ertflix διατίθεται επίσης διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και δυνατότητα επιλογής υποτιτλισμού και στα αγγλικά. Ήδη έχουν υποτιτλιστεί σε ελληνικά και αγγλικά πάνω από 1.750 ώρες περιεχομένου που διατίθεται on-demand. Πρόκειται για μια ακόμα πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 που διασφαλίζει το αυτονόητο: την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ενημέρωσης για όλους.



Επόμενο θέμα η νέα, αναβαθμισμένη εφαρμογή της πλατφόρμας JOBmatch 2.0 της ΔΥΠΑ και η ενεργοποίηση, για πρώτη φορά, η αντίστοιχη εφαρμογή για τις επιχειρήσεις, του JOBmatch Business 2.0. Εξηγώ τι είναι αυτό: είναι ένα εργαλείο που φέρνει πιο κοντά, και μάλιστα δωρεάν, όσους αναζητούν δουλειά στον τουρισμό και την εστίαση με επιχειρήσεις που ψάχνουν προσωπικό. Μέσα σε έναν χρόνο, εγγράφηκαν στην πλατφόρμα 3.948 επιχειρήσεις και 22.068 πολίτες, από τους οποίους σχεδόν οι μισοί ήταν άνεργοι, ενώ πέρσι πραγματοποιήθηκαν 41.741 «συζεύξεις». Η νέα βελτιωμένη έκδοση της εφαρμογής είναι ακόμη πιο εύχρηστη, ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματική και γρήγορη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε θέσεις εργασίας στους κρίσιμους αυτούς τομείς. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, 2.688 υποψήφιοι μπήκαν στην πλατφόρμα, εκ των οποίων 1.587 εγγεγραμμένοι άνεργοι, ενώ η αύξηση στις εγγραφές των επιχειρήσεων έφτασε το 44%. Σε λίγες μόνο μέρες προσφέρθηκαν 2.387 νέες θέσεις εργασίας και έγιναν περισσότερα από 9.500 matches!



Μένω στον τομέα της απασχόλησης: 600 άνεργοι με αναπηρία προσλήφθηκαν ήδη σε Δήμους, μέσω της ειδικής δράσης της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση 75% του μισθού και των εισφορών, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαία για 18 μήνες. Το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη 1.000 θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε Δήμους από ανέργους με αναπηρία και στοχεύει στην ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Με ίσες ευκαιρίες, με αξιοπρέπεια με πράξεις.



Σε μία άλλη δράση της ΔΥΠΑ τώρα, στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2025-2026 το οποίο έχει ενισχυθεί σημαντικά: τα vouchers έχουν αυξηθεί σε 300.000, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκ. ευρω. Η υποβολή αιτήσεων λήγει αύριο -προλαβαίνετε ακόμα! Το πρόγραμμα ξεκινά από την 1η Ιουνίου -νωρίτερα από ποτέ- και κάθε voucher εξασφαλίζει έως 6 διανυκτερεύσεις, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, σε κατάλυμα της επιλογής του δικαιούχου από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ. Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο προσφέρονται έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ, στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), καλύπτονται έως 12 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Για τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, η επιδότηση αυξάνεται κατά 20%. Επίσης, προτεραιότητα στα vouchers έχουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με ανήλικα παιδιά, ΑμεΑ καθώς και δικαιούχοι με χαμηλότερο εισόδημα. Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.



Να επισημάνω ξανά, με την ευκαιρία, ότι μετά την πρωτοβουλία μας να μειώσουμε κατά 50% τα λιμενικά τέλη και τα λιμενικά έξοδα, δεν αναμένεται αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών, την οποία είχαν προαναγγείλει οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της υποχρεωτικής ευρωπαϊκής οδηγίας να χρησιμοποιούν όλα τα πλοία το ακριβότερο «πράσινο» καύσιμο. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας επιτηρούν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και καταβάλλουμε προσπάθειες να ελαφρύνουμε τα έξοδα των ταξιδιωτών.

Θα μεταφερθούμε, έστω και νοερά, στην αγαπημένη μου Κρήτη και σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα υποδομής, τον ΒΟΑΚ. Υπογράψαμε προχθές τη σύμβαση παραχώρησης του κύριου τμήματος του έργου Ηράκλειο-Χανιά. Είναι μια προσωπική δέσμευση που είχα αναλάβει και χαίρομαι ιδιαίτερα που γίνεται πράξη. Το τμήμα αυτό είναι το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο από τα τρία τμήματα της ενιαίας χάραξης του ΒΟΑΚ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα πέντε χρόνια. Για να καταλάβετε την πολυπλοκότητα, μιλάμε για 157 χλμ μήκος, 43 κόμβους, 23 σήραγγες και 89 γέφυρες. Προβλέπεται και παράπλευρο οδικό δίκτυο, ενώ υπάρχει προαίρεση για την επέκταση έως την Κίσσαμο. Παράλληλα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή των δύο άλλων τμημάτων του Άξονα, για το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος Λασιθίου στο ανατολικό άκρο και Χερσόνησος-Νεάπολη που συνδέει Ηράκλειο και Λασίθι. Και τα δύο θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2027. Ο ΒΟΑΚ ανήκει σε όλους τους Κρητικούς. Είναι ένα έργο που εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί κοινό στόχο και συλλογική διεκδίκηση. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο.



Ως προς το θέμα της οριοθέτησης των οικισμών, που κατά τη γνώμη μου προκάλεσε αδικαιολόγητες αντιδράσεις, να επισημάνω ότι το νέο Προεδρικό Διάταγμα διορθώνει λάθη και αστοχίες δεκαετιών, επαναφέρει τη βεβαιότητα και τη σαφήνεια στους κανόνες δόμησης που σε πολλές περιπτώσεις είχαν χαθεί και αποτελεί, όπως σωστά είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, μέρος της σημαντικότερης πολεοδομικής μεταρρύθμισης των τελευταίων 100 ετών. Μια μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των 227 νέων τοπικών και 18 ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και θα οδηγήσει για πρώτη φορά σε έναν πλήρη πολεοδομικό σχεδιασμό για όλη τη χώρα. Για τις απομακρυσμένες περιοχές των οικισμών, δρομολογούμε νομοθετική ρύθμιση στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ που έκρινε μη επιστημονικά ορθές τις οριοθετήσεις από τους Νομάρχες. Η ρύθμιση θα αντιμετωπίζει τις περιοχές αυτές ευνοϊκότερα απ’ ό,τι τις εκτός σχεδίου περιοχές, χωρίς όμως να εξομοιώνονται πλήρως με τις εντός σχεδίου. Και βέβαια, θα διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων σε περιοικιστικές ζώνες που βρίσκονται σε οργανική και γεωγραφική εγγύτητα με τους μικρούς οικισμούς.



Έρχομαι τώρα σε δύο σημαντικές επιτυχίες στην πάταξη της ανομίας. Η πρώτη αφορά στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, που δρούσε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης υπό τον μανδύα ακροδεξιάς ομάδας. Συνελήφθησαν 28 από τα 30 μέλη, μεταξύ των οποίων, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, 13 ανήλικοι. Η οργάνωση εμπλεκόταν σε ληστείες, κλοπές, επιθέσεις σε αλλοδαπούς και μαθητές. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για την πολύμηνη και μεθοδική έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής αυτής συμμορίας.

Όπως συγχαρητήρια αξίζουν και στην ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στη Διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε 8 κτηματολογικά γραφεία της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε δωροδοκίες, δωροληψίες και άλλα αδικήματα. Είναι σαφές πως η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου είναι η μόνη οδός που διασφαλίζει την ορατότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών προς όφελος των πολιτών, των επαγγελματιών, αλλά και των εργαζόμενων.



Θέμα πολιτισμού για το τέλος. Το Κάστρο στη Σκιάθο είναι πια απολύτως προσβάσιμο από κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Ένα μοναδικό μνημείο, δείγμα μεσαιωνικού οχυρωμένου οικισμού, ζωντανό σκηνικό των αριστουργηματικών διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Στο Χριστό στο Κάστρο» και «Φτωχός Άγιος». Το Υπουργείο Πολιτισμού, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, προχώρησε στην αποκατάσταση του Κάστρου με πόρους από το ΕΣΠΑ, ύψους 3,2 εκ. ευρώ. Είναι μια ακόμα σημαντική επιτυχία στον χώρο του πολιτισμού.



Κλείνοντας, να ευχηθώ σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά. Σε εκείνες που είναι πάντα εκεί, στα εύκολα και κυρίως στα δύσκολα. Στήριγμα, καταφύγιο, σιωπηλή δύναμη πίσω από καθετί. Ένα «ευχαριστώ» είναι το λιγότερο που τους οφείλουμε. Διαλέγω από όσα ωραία έχουν γραφτεί, έναν στίχο του Οδυσσέα Ελύτη: «Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.