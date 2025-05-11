Παπαϊωάννου στον ΣΚΑΪ: Θέλουμε ΑΕΙ ανοιχτά στην κοινωνία, όχι αυτοδιαχειριζόμενο από μειοψηφίες

Θέλουμε ένα πανεπιστήμιο που να μην είναι περίκλειστο, να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, αλλά με όρους, ένα πανεπιστήμιο αυτοδιοικούμενο από την πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι αυτοδιαχειριζόμενο από μειοψηφίες, τόνισε την Κυριακή στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαιωάννου.



Αναφερόμενος στα σχέδια ασφαλείας που πρέπει να καταθέσουν οι πρυτάνεις, ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε ότι η κατάθεση του σχεδίου πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Ιουλίου και η τεχνική ολοκλήρωση των έργων να έχει γίνει μέχρι το τέλος του έτους.

Ο υφυπουργός Παιδείας σημείωσε ότι πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα ασφαλείας, με τεχνικά μέσα, αλλά και τον ανθρώπινο παράγοντα.



Σχετικά με την απόφαση να επιβάλλονται πρόστιμα σε φοιτητές αν προχωρούν σε φθορά ή καταστροφή πανεπιστημιακής περιουσίας, διευκρίνισε ότι το κάθε πανεπιστήμιο θα αξιολογεί το κόστος στη ζημιά.

