Κασσελάκης: Συνεργασία με Πλεύση Ελευθερίας για τα Τέμπη

Την πολιτική σύμπλευση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας για την υπόθεση των Τεμπών ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου στο 1ο ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος.

“Μαζί με τη Ζωή κι όλους εσάς θα γίνουμε ο δημοκρατικός τους εφιάλτης” τόνισε, ενώ εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στο πολιτικό σύστημα της χώρας, και κυρίως στα τρία κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.



“Και έχω σήμερα τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι, μετά από μια εκτενή συζήτηση, η δημοκράτισσα Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας, υιοθετούν τα κατηγορητήριά που έχουμε ήδη ετοιμάσει. Θα δουλέψουμε μαζί τις αμέσως ερχομένες μέρες για να τα εμπλουτίσουμε και για να θέσουμε προ των ευθυνών τους όλους τους άλλους Βουλευτές που επικαλούνται το αίτημα για Δικαίωση. Χρειαζόμαστε 30 βουλευτές που θα τιμήσουν τον όρκο τους και θα στείλουν σε προανακριτική όλα τα πολιτικά πρόσωπα, για όλες τις πράξεις - και φυσικά τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, όπως απαιτούν οι οικογένειες των θυμάτων” ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του.

“Το Κίνημα Δημοκρατίας και η Πλεύση Ελευθερίας - δημιουργούμε μαζί ένα μέτωπο Δικαιοσύνης εντός και εκτός κοινοβουλίου. Γιατί το ΜΑΖΙ θα τους κερδίσει. Ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο. Μαζί με τη Ζωή κι όλους εσάς θα γίνουμε ο δημοκρατικός τους εφιάλτης. Ενώνουμε τις φωνές μας με τη κραυγή για δικαιοσύνη από τους συγγενείς και τα πολλά εκατομμύρια των ελλήνων που βγήκαν στους δρόμους και το απαίτησαν. Γιατί εμείς δεν είμαστε όμηροι της καρέκλας, αλλά διάκονοι του λαού.

Τα Τέμπη ήταν ο λόγος που μπήκα στην πολιτική” τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης.

"Το πολιτικό σύστημα στην χώρα είναι σαθρό, νοσεί βαριά. Αν δεν ήταν τόσο σαθρό δεν θα κυβερνούσε για δεύτερη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αν δεν κυβερνούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ήταν τόσο σαθρό. Η σήψη και η διαφθορά θρέφει περισσότερο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης γεννά περισσότερη σήψη και διαφθορά". Συνεχίζοντας υποστήριξε: "ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ είναι τρεις όψεις του ίδιου διεφθαρμένου συστήματος. Είναι οι διαχειριστές του βούρκου που έφτιαξαν για εμάς. Ήλθε η ώρα να τους στείλουμε στα σπίτια τους και μερικούς στα δικαστήρια. Το παλιό πολιτικό σύστημα πρέπει να ηττηθεί με συντριπτικό τρόπο και να εξαφανιστεί γιατί θέλουμε οξυγόνο δημοκρατίας και ανθρωπιάς. Δεν υπάρχει χρόνος και χώρος για ουδέτερους. Ή με τον βούρκο τους ή με την αλλαγή" ανέφερε ακόμη.

Αναλυτικά η ομιλία Στέφανου Κασσελακη στο πρώτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας



Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύνεδροι, συνοδοιπόροι και συνιδρυτές του Κινήματος Δημοκρατίας,

Βρισκόμαστε μαζί σήμερα σε ένα καθοριστικό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον για τη χώρα μας. Και θέλω σήμερα να μοιραστώ μαζί σας μερικές κρίσιμες αλήθειες για το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Αλήθειες που δεν μπορούν να περιμένουν αν θέλουμε η πατρίδα μας να ξαναγίνει μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι ο θεσμικός παρίας που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε όλους τους δείκτες.

Φίλες και φίλοι,

Το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας είναι σαθρό. Νοσεί βαριά.

Αν δεν ήταν τόσο σαθρό, δεν θα κυβερνούσε για δεύτερη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κι αν δεν κυβερνούσε για δεύτερη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα ήταν τόσο σαθρό.

Δυστυχώς πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία. Η σήψη και η διαφθορά γεννούν περισσότερο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης γέννα περισσότερη σήψη και διαφθορά. Βάζω μία άνω τελεία εδώ και θα επανέλθω.

Πρώτα όμως επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στο ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας.

Στο πρώτο συνέδριο του δικού σας σπιτιού.

Θέλω να ευχαριστήσω τις ξένες αντιπροσωπίες.

Τους εκπροσώπους των ελληνικών κομμάτων.

Ευχαριστώ τους βουλευτές μας, που είναι οι πιο παραγωγικοί του ελληνικού κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την τόλμη και τις αμέτρητες ώρες δουλειάς.

Ευχαριστώ τα στελέχη του Κινήματος, τα μέλη και τους εθελοντές μας που είναι τα θεμέλια του Κινήματός μας.

Θέλω να ευχαριστήσω πάνω από όλους, τους συνέδρους που έρχονται σήμερα από μακριά. Από την Αλεξανδρούπολη, από την Κρήτη, από τα νησιά του Αιγαίου, από τα νησιά του Ιονίου. Αυτούς που θα κοιμηθούν σε σπίτια φίλων και συναγωνιστών τους μόνο και μόνο για να βρίσκονται εδώ μαζί μας.

Και θέλω να ευχαριστήσω έναν έναν ξεχωριστά τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και των θυμάτων γυναικοκτονιών που μας κάνουν την τιμή να είναι εδώ.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Πριν από μερικούς μήνες, κάποιοι από εμάς ήμασταν αποκλεισμένοι έξω από μία πόρτα μπουζουξίδικου, με μπράβους, παρασυνθήματα και γκαραζόπορτες.

Μέσα, τα ορφανά μιας παρέας που αποφάσισε να ποδοπατήσει τη δημοκρατία λερώνοντας τη λέξη Αριστερά για πάντα. Ένας λεκές που έβαλαν στα καθαρά μας ρούχα.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ για λίγο σε εκείνη τη σκοτεινή περίοδο, γιατί σήμερα καταγράφεται η Ιστορία. Σήμερα τελειώνουμε τη Μεταπολίτευση. Εδώ μαζί.

Η απόφαση για τη μομφή και τον αποκλεισμό εκλεγμένου προέδρου από την κάλπη μπορεί να φάνηκε το φθινόπωρο του 2024, είχε όμως προαποφασιστεί.

Υπάρχουν δύο κομβικά χρονικά σημεία:

1ον:

Όταν υπήρξα ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος μίλησε, και ξαναμίλησε, και έκανε σημαία του το σκάνδαλο της τράπεζας Αττικής. Μου έλεγαν και οι πιο στενοί μου συνεργάτες: μην το κάνεις. Όποιος τα βάζει με τις τράπεζες, τον τελειώνουν. «Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν με κρατάει κανείς», ήταν η απάντησή μου. Και η ίδια είναι και σήμερα.

Και μιας και μιλάμε για αυτήν την υπόθεση: Attica Bank ίσον Άκτωρ.

Δηλαδή η εταιρεία που εμπλέκεται και στην περιβόητη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ, για την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση της γραμμής Αθήνας–Θεσσαλονίκης.

Ένα έργο που υπεγράφη το 2014 με προθεσμία ολοκλήρωσης το 2016 και το οποίο δεν παραδόθηκε ποτέ.

Αν είχε παραδοθεί, ίσως η τραγωδία των Τεμπών να είχε αποφευχθεί.

Η Άκτωρ, μαζί με τη γαλλική Alstom, φέρεται να παραβίασε επανειλημμένα τις συμβατικές της υποχρεώσεις, να καθυστέρησε κρίσιμες μελέτες, να συγκρούστηκε με τους συνεταίρους της και να ευνοήθηκε από τη σιωπή της ΕΡΓΟΣΕ.

Κάποιοι λοιπόν που μπήκαν στο τραπεζικό σύστημα από την πίσω πόρτα, είναι εκείνοι που κατηγορούνται ότι δεν ολοκλήρωσαν το έργο που κόστισε ζωές.

Και όταν η Ευρωπαία Εισαγγελέας και η Ευρωπαία Ανακρίτρια που χειρίζονταν την υπόθεση της 717, επέβαλαν εγγυοδοσίες στους εκπροσώπους του Άκτορα, τι έκαναν;

Προχώρησαν σε μήνυση, αγωγή κακοδικίας και αίτηση εξαίρεσης εναντίον της Εισαγγελέως και της Ανακρίτριας, επειδή θεώρησαν υπερβολικό το ύψος της εγγύησης που τους επιβλήθηκε.

Το ακούσατε αυτό πουθενά στα συστημικά μέσα;

2ο κομβικό σημείο:

-Ακόμα νωρίτερα, όταν αμέσως μετά τις ευρωεκλογές τόλμησα να μιλήσω για το απαγορευμένο θέμα. Για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Για το μαύρο χρήμα στα ταμεία των κομμάτων - ή μάλλον στις τσέπες των καρεκλοκένταυρων.

Οι γνώστες έκαναν τους ανήξερους και οι εισπράκτορες τους σοκαρισμένους.

Τότε δόθηκε η εντολή: «Τελειώστε τον!». «Τελειώστε τον»!

Όλα όσα ακολούθησαν δεν ήταν παρά το χρονικό μίας προαναγγελθείσας καρατόμησης.

Έχω κι εγώ τις ευθύνες μου που δεν είδα το σχέδιο νωρίς, όμως στην ίντριγγα δεν είχα ποτέ καλό βαθμό.

Δε θα αποφύγω την αυτοκριτική: Και λάθη έκανα, και μομέντουμ δεν αξιοποίησα, και εμπιστεύτηκα ανθρώπους που δεν έπρεπε - όμως όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της πολιτικής νεότητας στο πρόσωπο ενός νέου πολιτικού, ο οποίος μάλιστα έχει μεγαλώσει σε μία χώρα με πολύ διαφορετική κουλτούρα από την ελληνική.

Θυμηθείτε όμως τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ίδιος το 2008 και ίδιος το 2015 που κυβέρνησε;

Θυμηθείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη του 2016. Ήταν ίδιος με τον Μητσοτάκη που πέτυχε double score το 2023;

Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα είχαν το δικαίωμα να ωριμάσουν και να εξελιχθούν. Όλοι εκτός από εμένα. Τα βέλη ήταν στην πλάτη μου από την πρώτη μέρα.

Παρόλα αυτά, με δύο διασπάσεις, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, παρέδωσα το κόμμα στο 15%. Κι ύστερα «έσωσαν το σπίτι τους αγάπη μου» πηγαίνοντάς το στο 5%.

Κι αυτό το 15% των Ευρωεκλογών ήρθε με λευκή απεργία από τον μισό ΣΥΡΙΖΑ. Λευκή απεργία που καλύψαμε εμείς κι εσείς τρέχοντας παντού:

Από το Μεσολόγγι μέχρι τη Γαύδο, από τη Δαδιά μέχρι ένα ένα τα ακριτικά νησιά, σε ένα σκάφος με οκτώ μποφόρ στο Αιγαίο.

Από τα Τέμπη και την Καρδίτσα μέχρι την Παλαιστίνη, στην οποία δεν τόλμησε να πάει κανένας πολιτικός αρχηγός για να δείξει την έμπρακτη συμπαράστασή του και να μιλήσει εκεί, επιτόπου για τη γενοκτονία.

Κι αυτό το 15% ήρθε με προτάσεις σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας για «καλύτερη ζωή τώρα», που συνδυαστικά με την ακομπλεξάριστη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης μας έφεραν την πρωτιά στους ψηφοφόρους 17-35 ετών, στο αύριο του τόπου.

Διευκρινίζω ότι αναφέρομαι στο κόμμα που κάποτε διακυβέρνησε τη χώρα, το ίδιο κόμμα που άλλαξε τους ποινικούς κώδικες τελευταία στιγμή για να έχει χρηματοδότηση στο πλάι, που έφαγε 700.000 ευρώ για μια εκλογική διαδικασία προέδρου, που υπέγραψε συμβάσεις 800.000 ευρώ μεταχρονολογιμένα, χωρίς να το γνωρίζω και χωρίς να έχει δικό μου πληρεξούσιο, ο Οικονομικος Διευθυντης με εταιρείες επικοινωνίας για υπηρεσίες οι οποίες δήθεν αφορούσαν τον Οκτώβριο 2023 ως τον Ιανουάριο 2024, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσαν τις εθνικές εκλογές του 2023 και αμφιβάλλω αν εκτλέστηκαν ποτέ αυτές οι υπηρεσίες. Και πάραυτα δηλώνει υπέρμαχος των δικαιωμάτων στην εργασία όταν έχει απλήρωτους τους εργαζόμενους αλλά ταΐζει αδιάλειπτα τα διορισμένα ρουσφέτια του κομματικού σωλήνα.

Τρεις ερωταπαντήσεις για την εποχή ΣΥΡΙΖΑ:

-Μετάνιωσα που δάνεισα το κόμμα με χρήματα δικά μου, δεδουλευμένα, φορολογημένα, για να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ;

ΟΧΙ, ΠΟΤΕ!

-Μετάνιωσα που δεν έγινα Φάμελλος, να συναντάω εργαζόμενους ανθρώπους πριν από την εκλογή μου, να τους υπόσχομαι τα πάντα και να τους κοροϊδεύω μετά;

ΟΧΙ, ΠΟΤΕ.

-Μετάνιωσα που δεν πήρα μαύρο χρήμα ώστε και οι εργαζόμενοι να πληρωθούν και τα ταμεία του κόμματος να γεμίσουν;

-ΟΧΙ, ΠΟΤΕ.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα της ενασχόλησής μου με την πολιτική: Το μαύρο χρήμα είναι η κατάρα του ελληνικού πολιτικού συστήματος.

Όσο η πολιτική αλώνεται από αυτό, δε θα υπάρχουν στην Ελλάδα ανεξάρτητα κόμματα.

Δεν θα λερώσω τα χέρια μου ποτέ!

Κι αν αυτό είναι προαπαιτούμενο για την επιτυχία ενός κόμματος στην Ελλάδα, τότε προτιμώ να είμαι ιδιώτης παρά αρχηγός κόμματος στην Ελλάδα.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο ένα κόμμα - καρτέλ.

Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι το κόμμα του λευκού χρήματος.

Όλα διάφανα.

Όλα από τις συνδρομές, τις δωρεές και τις κάρτες μελών.

Δε χρωστάμε σε κανέναν.

Δε μας κρατάει κανείς!

Φίλες και φίλοι,

Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι το κόμμα της ψηφιακής δημοκρατίας. Όλα μέσα από τη δική σας ψήφο.

Κι εδώ όλα διάφανα.

Εσείς ψηφίσατε από το όνομα και το λογότυπό μας μέχρι το καταστατικό μας και την ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε, τους Ευρωπαίους Δημοκράτες. Μαζί τους και μαζί με τους εταίρους μας στην ευρωομάδα Renew Europe, επαναφέραμε το αίτημα για συζήτηση του εγκλήματος των Τεμπών στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα γινόταν μόλις προχθές. Ποιοι το απέκλεισαν; Οι γνωστοί συνέταιροι: Οι ευρωομάδεςτου Μητσοτάκη, της Λατινοπούλου και του Βελόπουλου.

Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι είμαστε υπερήφανοι γιατί ένας δικός μας άνθρωπος, η Θεοδώρα Τζάκρη, είναι από χθες αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος. Συγχαρητήρια Θεοδώρα!

Φίλες και φίλοι,

Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Κινήματος Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, είναι η διατύπωση -μέσα σε μόλις 5 μήνες- προγραμματικών προτάσεων για όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Από τη διαφάνεια και την αξιοκρατία μέχρι τις θεσμικές τομές στη δικαιοσύνη και την κατάργηση του αμαρτωλού άρθρου 86 του Συντάγματος, που είναι διαχρονικά το «πλυντήριο» περί ευθύνης υπουργών και πολιτικών προσώπων.

Κι από την επανεκκίνηση του παραγωγικού μοντέλου και την πάταξη των καρτέλ της ακρίβειας μέχρι τις συντάξεις και την αναπηρική πολιτική.

Στις προτάσεις μας:

-Ένα κράτος χωρίς κομματική επετηρίδα, χωρίς ρυθμίσεις για φίλους, χωρίς σημαδεμένη τράπουλα.

-Η ριζική βελτίωση της Δικαιοσύνης με 17 τομές.

-Η δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού πλαισίου ώστε να επιστρέψουν οι κανόνες σε μία χώρα που το επιχειρείν έφτασε να ταυτίζεται με τις μπίζνες της οικογένειας Μητσοτάκη.

-Ένα νέο, σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με ελάφρυνση του 98% του πληθυσμού.

-Μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 15% με παράλληλη αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη φοροδιαφυγή.

-Άμεση ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας, για εθνικούς και οικονομικούς λόγους.

-Διαχωρισμός Κράτους - Εκκλησίας, όπως υπάρχει σε κάθε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

-Πατριωτική πολιτική χωρίς καμία υποχώρηση στο Αιγαίο και στην Κύπρο, καμία μυστική διπλωματία, καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι, κανένα ξεπούλημα στο Αιγαίο.

-Στεγαστική ασφάλεια, ώστε να επανέλθει η κοινωνική συνοχή. Προστασία της κατοικίας με διευρυμένα κριτήρια με νέο ατομικό πτωχευτικό νόμο.

-Κοστολογημένο πρόγραμμα για τη διάσωση της δημόσιας Υγείας από την κυβερνητική στρατηγική διάλυσής της.



Σας ανέφερα μόνο μερικά παραδείγματα του προγράμματός μας. Κάθε εβδομάδα κάνουμε εκδηλώσεις, κάθε εβδομάδα παρουσιάζουμε και νέο πλέγμα πολιτικών ανά τομέα. Κάθε εβδομάδα είστε και είμαστε στο πεδίο.

Εσείς εδώ γνωρίζετε τις δράσεις μας.

Θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινά;

Πόσες από αυτές τις προτάσεις φτάνουν στην ελληνική κοινωνία;

Πώς να σπάσεις το πλέγμα μίας χειραγωγούμενης ενημέρωσης που παρουσιάζει ως λύση στο στεγαστικό πρόβλημα την επιδότηση της αύξησης των ενοικίων;

Ή παρουσιάζει ως απάντηση στις συντάξεις πείνας το αντίδωρο των 250 ευρώ, όταν μέσω της αύξησης των τιμών η κυβέρνηση έχει κλέψει πολλαπλάσια από την άλλη τσέπη του ίδιου πολίτη;

Αφήνω μετέωρο το ερώτημα. Διότι η μιντιακή ασφυξία είναι ανοιχτή πληγή του πολιτικού μας συστήματος και του ελλείμματος δημοκρατίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Φίλες και φίλοι,

Είναι Αριστερές, κεντρώες ή δεξιές οι προτάσεις μας;

Η απάντηση ως προς την εφαρμοστέα πολιτική είναι απλή:

Ένας κεντρώος στην Καλαμάτα αισθάνεται την ίδια οργή με έναν αριστερό στη Δράμα ή με έναν δεξιό στα Γιάννενα όταν βλέπει τον πρωθυπουργό να επισκέπεται τον αιματοβαμμένο ΒΟΑΚ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Κρήτη και να τάζει για πολλοστή φορά την ολοκλήρωσή του.

Πόση κοροϊδία θα αντέξουμε ακόμη;

Ένας κεντρώος στον Βόλο αισθάνεται την ίδια οργή με έναν αριστερό στην Πάτρα ή με έναν δεξιό στο Ρέθυμνο όταν βλέπει το έγκλημα των Τεμπών ατιμώρητο εδώ και δύο χρόνια.

Όσο για τη δική μου επιλογή, για τη δική μου ιδεολογική προέλευση, ας κοιτάξει κάποιος τα μάτια της Μέλπως Λεκατσά και του Σωτήρη Τσιακμάκη. Εκεί ανήκω. Από εκεί ξεκινώ.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Όλες οι παθογένειες της χώρας είναι αποτέλεσμα ενός πολιτικού συστήματος που δεν λειτουργεί.

Που ξέχασε να λογοδοτεί και να βάζει κανόνες στον εαυτό του.

Γιατί αν έβαζε, τότε θα είχαμε στην Ελλάδα δεκάδες Λεπέν, δεκάδες Σαρκοζί που θα είχαν αποβληθεί ήδη από το πολιτικό μας σύστημα.

Κι εδώ ερχόμαστε στον μεγάλο ασθενή της Δημοκρατίας στη χώρα μας:

Τη Δικαιοσύνη.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Φίλες και φίλοι,

η προχθεσινή δικαστική απόφαση ήταν για μένα ένα προσωπικό και πολιτικό σημείο τομής.

Ήταν η προσωπική μου εμπειρία μέσα στην έρημο μιας χώρας στην οποία η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί.

Προσωπική εμπειρία επώδυνη, μηδαμινή όμως μπροστά στην κραυγή των οικογενειών των Τεμπών που ζητούν εδώ και δύο χρόνια δικαιοσύνη.

Μηδαμινή μπροστά στις γυναίκες που κακοποιούνται για να τις ρωτούν μέσα στις δικαστικές αίθουσες αν προκάλεσαν με το ντύσιμο τους τον κακοποιητή τους.

Μηδαμινή μπροστά στις οικογένειες εκείνων που έχασαν τη ζωή τους από την κρατική βία.

Μηδαμινή μπροστά στις μητέρες των θυμάτων γυναικοκτονιών, που προσπαθούν να βρουν τα προς το ζην για να ζήσουν τα εγγόνια τους. Μηδαμινή μπροστά σε όλους τους φτωχοδιάβολους που καταδικάζονται για ένα κομμάτι ψωμί την ώρα που οι ισχυροί αυτού του τόπου δεν κάθονται καν στο εδώλιο.

Μηδαμινή μπροστά στην αδικία του να μην κουνάει το δάχτυλο του ούτε ένας εισαγγελέας για τις τριγωνικές αθλιότητες της Ομάδας Αλήθειας, για τις υποκλοπές με υπογραφή Μαξίμου, για τα μονταρισμένα video, για τον μπαζωμένο τόπο του εγκλήματος, για τη συγκάλυψη των Τεμπών.

Μηδαμινή μπροστά σε κάθε αδύναμο ο οποίος δεν έχει δικαίωμα στο δίκιο του στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Μηδαμινή μπροστά στη δολοφονία της Κυριακής που το «περιπολικό δεν ήταν ταξί».

Αν όμως δεν έχει καταδικαστεί ποτέ κανείς για τις μίζες, τις βαλίτσες και τον χορό του μαύρου χρήματος,

Αν δεν έχει καταδικαστεί ποτέ κανείς από όλους αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα,

Αν δεν έχουν καταδικαστεί τα δύο κόμματα που έχουν χρέη ενός δισ. ευρώ,

Αν γίνεται ανεκτή η εθνική ντροπή να κυκλοφορούν ελεύθεροι οι Κώστας Καραμανλής και Χρήστος Σπίρτζης,

Τότε ναι: Είμαι ηθικά περήφανος για τη δική μου καταδίκη.

Όμως ποιο ήταν αλήθεια το δικό μου έγκλημα; Ότι δεν έχω τη θεία από τη Νιγηρία του Γιάννου, την πεθερά του Αβραμόπουλου, τα αδιευκρίνιστα του Άδωνι, τις οφσόρ της οικογένειας Μητσοτάκη ή το αδήλωτο σπίτι του Βολταίρου;

Το δικό μου έγκλημα είναι ότι δούλεψα πριν μπω στην πολιτική.

Δούλεψα σκληρά και φορολογήθηκα μέχρι το τελευταίο δολάριο στις ΗΠΑ χωρίς να κλέψω ή να καταχραστώ δημόσιο ή ιδιωτικό χρήμα. Η εταιρία που δάνεισα για τους εργαζόμενους ήταν νόμιμη, ελεγμένη εταιρία στην αλλοδαπή κι όχι εξωχώρια όπως λένε τεχνηέντως υπονοώντας offshore. Ε λοιπόν δεν είμαστε ίδιοι. Αυτά τα κατέθεσα και στην έδρα του προχθεσινού δικαστηρίου.

Γράφει ένας κατξιωμένος δικηγόρος, ο οποίος δεν είναι πολιτικός υποστηρικτής μου:

«Σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης τιμωρήθηκε με ποινή τσεκούρι για ένα ψευδοέγκλημα.

Ένα έγκλημα χωρίς θύμα και χωρίς προσβολή εννόμου αγαθού.

Μια πράξη ανένταχτη στο ποινικό δικαιο, που είναι αξιόποινη απλά επειδή δογματικά τη λέμε αξιόποινη».

Επειδή ακούσατε πολλά από τα δεξιά ΜΜΕ και τα δεκανίκια τους στον ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν καταδίκη μου για το πόθεν έσχες μου: Δε δικάστηκα για το πόθεν έσχες μου, το οποίο είναι κατατεθειμένο, διάφανο, κρυστάλλινο, σε μία χώρα που δεκάδες πολιτικοί αποκτούν δεκάδες σπίτια από τον ένα χρόνο στον άλλο, καταγράφοντάς τα στο «έσχες» τους, κρύβοντας το «πόθεν» τους και γιορτάζοντας όλοι μαζί στη Βουλή το «αίσχος» τους.

Αλήθεια, από πότε έχουν να καταθέσουν οι υπόλοιποι πολιτικοί της χώρας συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού;

Ποια είναι η αλήθεια:

Η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τους απόδημους, μέσω της συμμετοχής τους στα ψηφοδέλτια επικρατείας των κομμάτων, διατηρώντας παράλληλα τον νόμο που προβλέπει ότι οι εκλεγμένοι πολιτικοί δεν πρέπει να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό.

Αυτό που όμως για τους υπόλοιπους Έλληνες είναι «εξωτερικό», για εμάς τους απόδημους είναι η χώρα στην οποία ζήσαμε, μεγαλώσαμε, σπουδάσαμε, ασκήσαμε το επάγγελμά μας, πετύχαμε.

Με άλλα λόγια, τον απόδημο άεργο ή αποτυχημένο τον θέλει πίσω το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Τον πετυχημένο επιχειρηματία απόδημο που δεν έχει εξαρτήσεις από το πολιτικο-οικονομικό σύστημα, τον τιμωρεί, αναγκάζοντάς τον να πουλήσει την εταιρεία του, και μάλιστα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια. Απίστευτο brain gain!

Ποιος στον κόσμο θα μπορούσε να σκεφτεί τέτοιο νόμο;

Και ποιος απόδημος που ζει 21 χρόνια στο εξωτερικό θα μπορούσε να σκεφτεί ότι στην Ελλάδα ισχύει τέτοιος παράλογος νόμος;

Κι όμως, μόλις έμαθα την ύπαρξη αυτού του νόμου, μεταβίβασα αμέσως την εταιρεία.

Για το εκπρόθεσμο δικάστηκα.

Ας το ακούσουν τα site και οι φυλλάδες της ντροπής: Για κανένα πόθεν έσχες!

Η Εισαγγελέας, δηλαδή η Δημόσια κατήγορος, πρότεινε την αθώωσή μου. Όχι «λόγω αμφιβολιών» αλλά λόγω παντελούς έλλειψης δόλου.

Για αδίκημα, μάλιστα, που στοιχειοθετείται και τιμωρείται μόνο με δόλο - όχι με αμέλεια.

Και τότε συνέβη το πρωτοφανές: Η πρόεδρος του δικαστηρίου διέκοψε, αντάλλαξε sms και επέστρεψε στην έδρα κηρύσσοντάς με ένοχο.

Με μία βαριά ποινή, για να γίνει τίτλος σε όλα τα ΜΜΕ των φίλων του καθεστώτος. Με αναστολή μεν, αλλά ο τίτλος τίτλος.

Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας; Αυτό που ήθελαν το πέτυχαν. Ελάχιστοι θα ψάξουν και θα μάθουν το μέγεθος της σκευωρίας.

Ελάχιστοι θα ψάξουν να βρουν τα πραγματικά αίτια της καταδικαστικής απόφασης, όταν τα ΜΜΕ του καθεστώτος γράφουν «ο Κασσελάκης καταδικάστηκε για το πόθεν έσχες», την ώρα που δεν δικάστηκα για το πόθεν έσχες.

Ή την ώρα που ακροδεξιά φυλλάδα βγαίνει με πρωτοσέλιδο «απατεών και με δικαστική απόφαση».

Κι εγώ που δεν υπήρξα ποτέ απατεώνας,

κι εγώ που δεν έκρυψα ποτέ ένα ευρώ,

κι εγώ που δεν καταχράστηκα ποτέ ένα δολάριο, θα πρέπει από εδώ και μπρος να αποδεικνύω καθημερινά ότι δεν είμαι ελέφαντας.

Γιατί κανένας δε θα θυμάται τη σκευωρία.

Όμως όλοι θα θυμούνται την ενοχή.

Φυσικά θα συνεχίσω τη δικαστική μάχη για τη δίκαίωση μου στο εφετείο.

Όμως τον πολιτικό στόχο τους τον πέτυχαν:

Να βάλουν δίπλα στο όνομα ενός αθώου νέου πολιτικού τη λέξη «ένοχος».

Να τον σπιλώσουν, να του κολλήσουν τη ρετσινιά, να του αφαιρέσουν την ηθική του υπόσταση, να του ξεριζώσουν την καρδιά της πολιτικής του ύπαρξης.

Γιατί η καρδιά της πολιτικής μου ύπαρξης ΕΙΝΑΙ η εντιμότητα και η διαφάνεια. Και αυτά επιχείρησε να δολοφονήσει μία εντεταλμένη δικαστική απόφαση.

Και θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτήν τη χώρα η δικαιοσύνη να αναλάβει το σύνολο της ευθύνης της.

Είναι για εμένα μια δύσκολη στιγμή.

Όχι μόνο γιατί με πονά η προσωπική στοχοποίηση, αλλά γιατί βασανίζομαι με την ιδέα ότι το βρώμικο σύστημα δεν στοχεύει πια μόνο εμένα.

Πάει να σπιλώσει, να λερώσει, να αδυνατίσει αυτό που όλοι μαζί χτίζουμε.

Προσπαθούν να κολλήσουν δίπλα στο όνομά μου τη λέξη «ένοχος», όχι για να τιμωρήσουν εμένα — αλλά για να λερώσουν και να απονομιμοποιήσουν το ίδιο το Κίνημα Δημοκρατίας.

Να το εμφανίσουν ως μια προσωποπαγή κατασκευή που καταρρέει με τον ιδρυτή της.

Δεν θα τους το επιτρέψω.

Το Κίνημα Δημοκρατίας δεν μου ανήκει. Δεν χτίστηκε για να είναι προσωποπαγές, αλλά για να είναι συλλογικό.

Δεν είναι και δεν πρέπει ποτέ να γίνει «κόμμα Κασσελάκη».

Πρέπει να παραμείνει το δικό σας Κίνημα. Το δικό μας κοινό σπίτι.

Το πρώτο ίσως κόμμα στην Ελλάδα που γεννήθηκε από την κοινωνία, για την κοινωνία – κι όχι από έναν ηγέτη για τον εαυτό του.

Γίνετε ΕΣΕΙΣ οι φορείς της αλλαγής.

Ακούστε με καλά.

Μπορεί να μη δικαιωθώ ποτέ. Μπορεί το όνομά μου να μη καθαρίσει ποτέ από τη λάσπη που μου πέταξαν. Μπορεί να κουβαλάω για πάντα το στίγμα μιας απόφασης που πάρθηκε όχι από το δίκαιο, αλλά από το φόβο ενός καθεστώτος που τρέμει την αλλαγή.

Δεν έχει σημασία.

Γιατί πάνω από το δικό μου όνομα, πάνω από τη δική μου πορεία, υπάρχει κάτι μεγαλύτερο: το Κίνημα Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να το λυγίσει κανένα χτύπημα. Καμία σκευωρία. Καμία συκοφαντία.

Αν εγώ πέσω, εσείς πρέπει να σταθείτε. Αν εγώ σιωπήσω, εσείς πρέπει να φωνάξετε πιο δυνατά.

Σηκώστε το τηλέφωνο. Καλέστε φίλους, συγγενείς, συναδέλφους. Εξηγήστε τους. Πείτε τους τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο.

Μην περιμένετε εκλογές. Μην περιμένετε σωτήρες. Μπείτε στη μάχη τώρα. Οργανωθείτε. Κινητοποιηθείτε. Φέρτε τον καθένα δίπλα σας. Βοηθήστε με, για να βοηθήσετε το Κίνημα. Για να βοηθήσετε τους ανθρώπους σας. Τους γονείς σας. Τα παιδιά σας.

Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ – είναι οι τρεις όψεις του ίδιου διεφθαρμένου νομίσματος. Ένα καθεστώς που ζει από τις μίζες, τα δάνεια, τις κουμπαριές, το βόλεμα και το ψέμα.

Είναι οι διαχειριστές του βούρκου που έφτιαξαν για εμάς.

Και ήρθε η ώρα να αδειάσουμε τον βάλτο. Να στείλουμε όλο αυτό το παλιό σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό προσωπικό στα σπίτια τους – και μερικούς στα δικαστήρια. Για το καλό το παιδιών μας, ήρθε η ώρα να απαλλαχθούμε από τα τρωκτικά του πολιτικού συστήματος.

Μαχαίρι στη σπατάλη. Μαχαίρι στο ρουσφέτι. Μαχαίρι στην ατιμωρησία. Στην αναξιοκρατία. Φτάνει πια. ΦΤΑΝΕΙ.

Φτάνει πια με τα ίδια και τα ίδια.

ΤΕΛΟΣ τα ΘΑ.

ΤΕΛΟΣ η θυσία των δικών μας παίδων. Δεν θα αφήσουμε άλλο τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε μια χώρα που την κυβερνάνε οι ίδιοι που τη χρεοκόπησαν, τη ρήμαξαν και τώρα τη ξεπουλάνε κομματιασμένη κι απαξιωμένη ως λάφυρο.

Πρέπει να σβήσουμε από τον πολιτικό χάρτη τη Νέα Δημοκρατία της συντήρησης, των υποκλοπών και της διαφθοράς. Το ΠΑΣΟΚ της συναλλαγής και του βολέματος. Τον ΣΥΡΙΖΑ της υποκρισίας και της προδοσίας.

Το παλιό σύστημα πρέπει να εξαφανιστεί. Όχι να νικηθεί απλώς. Να ηττηθεί με συντριπτικό τρόπο επιτέλους και να ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ. Θέλουμε οξυγόνο!!!

Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χώρος για ουδέτερους. Ή με το βούρκο τους, ή με την αλλαγή.

Εγώ θα δώσω μία ακόμη μάχη. Μπορεί να είναι η τελευταία μου. Δεν έχει όμως σημασία. Σημασία έχει να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για να μη χάσουμε ξανά τη χώρα. Να μη ξεχάσουμε την πατρίδα.

Αυτό δεν είναι προσωπική υπόθεση. Είναι υπόθεση ζωής. Και όποιος δεν πολεμήσει τώρα, αύριο ίσως δεν έχει πια πατρίδα άξια να πολεμήσει για εκείνη.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Φίλες και φίλοι,

Θα έρθουν νέες μέρες. Θα έρθουν καινούργιες εποχές.

Και τότε θα μπορούμε να μετρηθούμε στο φως και όχι στο σκοτάδι.

Ήρθα πολύ καθαρός, πολύ έντιμος και πολύ ονειροπόλος ότι μπορώ να βάλω ένα λιθαράκι για να καθαρίσει αυτός ο τόπος. Ο τόπος που γεννήθηκα και αγάπησα.

Ο Δον Κιχώτης πολέμησε με τους ανεμόμυλους.

Κι εμείς δεν παλέψαμε με σκιές. Παλέψαμε με ένα βαθιά ριζωμένο, αδίστακτο και διαπλεκόμενο σύστημα.

Καταφέραμε ρήγματα. Σπάσαμε τη σιωπή. Αναγκάσαμε το σύστημα να δείξει τον φόβο του.

Το δόρυ δεν έσπασε. Γιατί δεν είναι δόρυ ενός — είναι δόρυ των πολλών.

Είναι η πίστη ότι αυτή η χώρα μπορεί να γίνει καλύτερη, και αυτή η πίστη δεν σπάει.

Κάποια στιγμή αυτός ο αγώνας θα φτάσει στην κορύφωσή του.

Είτε από εμένα, είτε από κάποιον από εσάς.

Σημασία δεν έχει ποιος. Ποτέ δεν είχε για εμάς.

Σημασία έχει να φτάσουμε. Να νικήσουμε.

Για τις προηγούμενες, για τις τωρινές, και για τις επόμενες γενιές.

Όσο για εμένα, δεν μπορώ να προβλέψω πόσο πόλεμο ακόμα μου επιφυλάσσει το προδοτικό σύστημα που διοικεί τον τόπο και αν θα επικρατήσει. Δεν σας κρύβω ότι με έχει ήδη λυγίσει.

Αλλά είμαι εδώ. Ό,τι και να γίνει, θα είμαι εδώ.

Δηλώνω παρών στον αγώνα.

Ως ιδρυτής, ως συνοδοιπόρος, ως απλό μέλος — και άρα πανίσχυρο μέλος, γιατί πανίσχυρο είναι κάθε μέλος στο Κίνημα Δημοκρατίας.

Όταν σας έλεγα ότι δεν είναι κόμμα, αλλά κίνημα — το εννοούσα.

Όταν σας έλεγα ότι δεν είναι κόμμα Κασσελάκη, αλλά κίνημα δικό σας — το εννοούσα.

Και τώρα το αποδεικνύετε.

Αυτό είναι το δικό σας έργο. Το δικό σας οικοδόμημα. Το δικό σας σπίτι.

Φροντίστε το. Μεγαλώστε το. Απλώστε το παντού.

Με αυτό να νικήσετε όλο το ρυπαρό πολιτικό σύστημα που λυμαίνεται στο σκοτάδι ως αρουραίος τη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Χαίρομαι που έβαλα το πρώτο λιθαράκι.

Που συνεισέφερα τεχνογνωσία και πολιτική πίστη, ώστε να μπορείτε — μέσα από αδιάβλητες ψηφιακές διαδικασίες — να εκλέξετε τον πρώτο ή την πρώτη Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας.

Καταφέραμε να σηκώσουμε το ανάστημά μας σε ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει σε αυτόν τον τόπο — και να σταθούμε όρθιοι.

Μέσα σε ενάμιση χρόνο κατάφερα να σπάσω την κομματική γραφειοκρατία που θέλει μόνο παιδιά του κομματικού σωλήνα να εκλέγονται στα ανώτατα αξιώματα.

-Κατάφερα να καταδείξω τον τυχοδιωκτισμό ενός δήθεν αριστερού κόμματος που απεμπόλησε τη δημοκρατία ενώ μιλούσε στο όνομα της.

-Να αντιπαρατεθώ με το πιο σκληρό κυβερνητικό καθεστώς που έχει γνωρίσει η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.

-Να δείξω στην ελληνική κοινωνία ότι ένας άντρας με έναν άλλον άντρα και ένα σκύλο μπορεί να νιώθουν και να είναι αγαπημένη οικογένεια.

-Να τα βάλω με το μαύρο πολιτικό χρήμα και με το άβατο των τραπεζών.

-Να σταθώ στο πλευρό του αδύναμου, του αδικημένου, του αποκλεισμένου.

Έμαθα να χαμογελώ σε αυτόν που αρνιόταν να μου δώσει το χέρι στο καφενείο λόγω ομοφοβίας.

Έμαθα όμως και πόση δύναμη, πόση αλήθεια, πόση αγάπη κρύβει μια αγκαλιά μιας γιαγιάς, μιας μητέρας, ενός παππού, ενός παιδιού.

Αυτή την αγάπη μπόρεσα να την μετουσιώσω σε δύναμη κάθε μέρα που ξυπνούσα με μια νέα «συντροφική» μαχαίρια στην πλάτη.

Το τζάμι της σαθρής πολιτικής πραγματικότητας που ζούμε, ράγισε.

Δεν έσπασε — ακόμη.

Σημασία όμως δεν έχει ποιος θα το σπάσει.

Σημασία έχει να σπάσει.

Κι αυτό εξαρτάται από όλους μας.

Θα τους κυνηγήσουμε με δημοκρατικό τρόπο και θα ηττηθούν. Θα γίνουμε ο δημοκρατικός τους εφιάλτης.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Δε θα σας προδώσω ποτέ σημαίνει:

Δε θα συμβιβαστώ ποτέ με αυτό το σάπιο σύστημα.

Δε θα γίνω ποτέ γρανάζι και μοχλός του.

Δε θα αφήσω ποτέ το σύστημα να με συντρίψει πολιτικά παρουσιάζοντας έναν αθώο σαν ένοχο.

Δε θα σας προδώσω ποτέ σημαίνει: Θα είμαι δίπλα σας ως άνθρωπος απέναντι στον άνθρωπο.

Θα είμαι δίπλα σας με ακόμη πιο έντονη ακτιβιστική δράση, λιώνοντας και πάλι παπούτσια από άκρη σε άκρη της Ελλάδας.

Θα είμαι όπου υπάρχει αδικία, όπου υπάρχει ανάγκη.

Είμαστε σήμερα εδώ στο περήφανο Περιστέρι. Μια πόλη κόσμημα και πρότυπο. Μια λαϊκή συνοικία που δεν ζητά επιδόματα ούτε γεννά τα παιδιά της για να γίνουν οι ψυκτικοί και οι εργάτες της Εκάλης. Κάθε πόλη και κάθε χωριό δικαιούται ίσες ευκαιρίες. Δεν είναι καλύτεροι από εμάς. Εμείς ότι πετύχαμε το πετύχαμε με καθαρά χέρια και με τη δουλειά μας. Δεν αγοράστηκε και δεν μας χαρίστηκε κληρονομικό δικαίωμα. Απαιτούμε και διεκδικούμε το δικαίωμα στο όνειρο για μια καλύτερη ζωή. Σε ένα όνειρο που θα έπρεπει να ήταν ελληνικό όνειρο.

Και θα είμαι δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών για πάντα. Μέχρι να μπει και ο τελευταίος ένοχος στη φυλακή.

Βλέπω μπροστά μου κάποιους από τους συγγενείς που έγιναν οι μανάδες, οι πατεράδες, τα αδέρφια μας.

Που έγιναν η φωνή μιας κοινωνίας η οποία ανακάλυψε με τον χειρότερο τρόπο ότι ζούμε σε ένα κράτος ανίκανο να διαφυλάξει την ασφάλεια των πολιτών του, αλλά ικανότατο να προστατεύσει τους υπουργούς του από τις ποινικές ευθύνες τους. Αναποτελεσματικό στη διαφύλαξη της ζωής, αλλά αποτελεσματικότατο στη συγκάλυψη της αλήθειας.

Φίλες και φίλοι,

Εάν επέλεγα σήμερα να αφήσω κάτι ως Πολιτική μου παρακαταθήκη αυτό θα ήθελα να είναι τα κατηγορητήρια που συντάξαμε ως Κίνημα Δημοκρατίας για κάθε εμπλεκόμενο πολιτικό πρόσωπο. Και συγκεκριμένα για τους:

-Καραμανλή - Σπίρτζη για

1) Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή 2) Σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή 3) Κακουργηματική Έκθεση κατά συρροή και 4) Κακουργηματική Διατάραξη της Συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς με αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού προσώπων.

- Γεραπετρίτη - Τριαντόπουλο για

1) Εσχάτη προδοσία με κατάχρηση/ σφετερισμό ιδιότητας 2) Κακουργηματική απιστία

3) Υπόθαλψη εγκληματία - παρεμπόδιση Δικαιοσυνης

- Νίκο Παπαθανάση - Ιωάννη Τσακίρη - Ζωή Ράπτη και Θάνο Πλεύρη για

1) Κακουργηματική Απιστία 2) Παρακώλυση Δικαιοσυνης 3) Παράβαση Καθήκοντος

Και για τον

Κυριάκο Μητσοτάκη

για Ηθική Αυτουργία σε όλες τις παραπάνω πράξεις.

Τα κατηγορητήρια, που σήμερα αναγνωρίζονται από τις ίδιες τις οικογένειες ως βάση προκειμένου να παραπεμφθούν οι εμπλεκόμενοι στον μόνο αρμόδιο - τον φυσικό τους δικαστή, δεν «ανήκουν» σε εμάς, στο Κίνημα Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης: Αγκαλιάστε τα, εμπλουτίστε τα, οικειοποιηθείτε τα -ακόμα και έτσι- προκειμένου να επιστρέψει η δικαιοσύνη σε αυτόν εδώ τον τόπο.

Είμαι πεπεισμένος ότι θα υπάρξουν δημοκρατικές εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό. Εργάζομαι νυχθημερόν γι' αυτό και σύντομα θα το δείτε. Υπάρχει και δημοκρατία μέσα στο Κοινοβούλιο. Έχετε πίστη στα λόγια μου. Γιατί δεν είναι απλά λόγια. Θα τους μάθουμε τι σημάνει εφαρμοσμένη πολιτική στην πράξη. Θα τους διδάξουμε δημοκρατία.

Και έχω σήμερα τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι, μετά από μια εκτενή συζήτηση, η δημοκράτισσα Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλέυση Ελευθερίας, υιοθετούν τα κατηγορητήριά που έχουμε ήδη ετοιμάσει. Θα δουλέψουμε μαζί τις αμέσως ερχομένες μέρες για να τα εμπλουτίσουμε και για να θέσουμε προ των ευθυνών τους όλους τους άλλους Βουλευτές που επικαλούνται το αίτημα για Δικαίωση. Χρειαζόμαστε 30 βουλευτές που θα τιμήσουν τον όρκο τους και θα στείλουν σε προανακριτική όλα τα πολιτικά πρόσωπα, για όλες τις πράξεις - και φυσικά τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, όπως απαιτούν οι οικογένειες των θυμάτων.

Το Κίνημα Δημοκρατίας και η Πλεύση Ελευθερίας - δημιουργούμε μαζί ένα μέτωπο Δικαιοσύνης εντός και εκτός κοινοβουλίου.

Γιατί το ΜΑΖΙ θα τους κερδίσει. Ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο. Μαζί με τη Ζωή κι όλους εσάς θα γίνουμε ο δημοκρατικός τους εφιάλτης. Ενώνουμε τις φωνές μας με τη κραυγή για δικαιοσύνη από τους συγγενείς και τα πολλά εκατομμύρια των ελλήνων που βγήκαν στους δρόμους και το απαίτησαν. Γιατί εμείς δεν είμαστε όμηροι της καρέκλας, αλλά διάκονοι του λαού.

Τα Τέμπη ήταν ο λόγος που μπήκα στην πολιτική.

Εκεί γεννήθηκε μέσα μου η ανάγκη να μην μένουμε πια σιωπηλοί.

Να μη συνηθίσουμε στην αδικία. Να μην αφήσουμε άλλο την οργή να ξεθυμαίνει χωρίς αντίκρισμα.

Δεν υπάρχει πιο ιερό χρέος από τη δικαίωση των ανθρώπων που χάθηκαν.

Γιατί αν επιτέλους τιμωρηθούν μια φορά σε αυτήν τη χώρα αυτοί που πρέπει κι όχι αυτοί που κάποιοι ισχυροί υποδεικνύουν, ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ.

Εσείς είστε η Ελπίδα. Είμαι εδώ. Στέκομαι μπροστά σας. Σας δείχνω τον δρόμο. Έβαλα τις ισχυρές βάσεις. Τις δυναμώσαμε μαζί. Τώρα μπείτε μπροστάρηδες και αναγεννήστε την πατρίδα της Δημοκρατίας. Πάμε μπροστά για την Εθνική Αναγέννηση. Πάμε μπροστά για το Ελληνικό Όνειρο!

Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς!

Πηγή: skai.gr

