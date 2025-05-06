H πλατφόρμα αξιολόγησης του Δημοσίου, axiologisi.ypes.gov.gr, από τους πολίτες παρουσιάστηκε σήμερα Τρίτη από τον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και έδωσαν όλες τις απαντήσεις για το πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα.

Πλέον οι πολίτες θα μπορούν να αξιολογούν κρίσιμες υπηρεσίες που παρέχει το κεντρικό κράτος, όπως η ΑΑΔΕ και ο e-ΕΦΚΑ, αλλά και τις τοπικές υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και κοινωνικής μέριμνας και κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης.

Ο κ. Λιβάνιος τόνισε ότι η πλατφόρμα είναι «προσβάσιμη από το gov.gr και είναι προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας. Αυτό θα τρέχει δύο φορές τον χρόνο Απρίλιος-Μάιος και Οκτώβριος-Νοέμβριος». Εξήγησε, επίσης, ότι «βάλαμε πρόσβαση με κωδικούς Taxisnet ώστε και να διασφαλίζεται η ανωνυμία και η μοναδικότητα της συμμετοχής. Τα μόνα στοιχεία που συλλέγονται είναι η διεύθυνση κατοικίας και ο ταχυδρομικός κώδικας».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε ότι είναι μια «κομβική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο».

«Δεν έχει κανένα πρόβλημα το Δημόσιο να εκτεθεί για να πάρει πίσω απαντήσεις. Θέλουμε 7-8 λεπτά για να κάνουμε το Δημόσιο καλύτερο». Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν για την ώρα ερωτήσεις για το θέμα της υγείας, γιατί δημιουργείται ξεχωριστό ερωτηματολόγιο για τις υπηρεσίες Υγείας.

Τι είναι και πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Μέσω ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου, οι πολίτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιολογούν τις δημόσιες υπηρεσίες, βαθμολογώντας την εμπειρία τους σε κλίμακα από το 1 έως το 10. Η διαδικασία θα είναι εθελοντική και θα απευθύνεται σε περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Το ερωτηματολόγιο θα αποστέλλεται δύο φορές τον χρόνο, με στόχο τη δημιουργία συστηματικής εικόνας για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων:

Ο e-ΕΦΚΑ

Οι συγκοινωνίες και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η καθαριότητα, ο οδικός φωτισμός, οι παιδικοί σταθμοί και οι χώροι στάθμευσης

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Οι Πολεοδομίες

Υπηρεσίες ανακύκλωσης και πρασίνου

Υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δημοτικά ιατρεία

Η αξιολόγηση επεκτείνεται και σε ψηφιακές υπηρεσίες, όπως:

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

Το e-παράβολο

Ο έλεγχος εισιτηρίων για αθλητικές εκδηλώσεις

Η χρήση του Gov.gr Wallet

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αποτύπωση της εικόνας που έχουν οι πολίτες για τις υπηρεσίες των δήμων, όπως ο φωτισμός, η καθαριότητα, η κατάσταση του οδικού δικτύου και οι ψηφιακές λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών.

Μέσω του ερωτηματολογίου, οι πολίτες θα καλούνται να απαντήσουν και σε ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική τους εμπειρία, όπως ποιες δημόσιες υπηρεσίες έχουν επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει τους τελευταίους 12 μήνες. Επιπλέον, θα ερωτώνται αν έχουν παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο ή σε άλλη βαθμίδα της εκπαίδευσης, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν και νέες υπηρεσίες του Δημοσίου που θεωρούν ότι πρέπει να ψηφιοποιηθούν.

Πηγή: skai.gr

