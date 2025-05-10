Κασσελάκης: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ είναι τρεις όψεις του ίδιου διεφθαρμένου συστήματος

Σκληρή επίθεση στο πολιτικό σύστημα της χώρας και κυρίως στα τρία κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στο 1ο, ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος. Παράλληλα προανήγγειλε τη συνεργασία του με την Πλεύση Ελευθερίας για το θέμα των Τεμπών. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης: «Συμφωνήσαμε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα δουλέψουμε μαζί και θα κάνουμε μαζί αυτό που απαιτούν οι οικογένειες των θυμάτων, θα βάλλουμε όλα τα πολιτικά πρόσωπα και τον ιθύνοντα νου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώπιον της προανακριτικής για να πάνε στο δικαστήριο. Φτιάχνουμε μαζί εντός και εκτός βουλής ένα μέτωπο δικαιοσύνης. Αν χρειαστεί να συνεργαστούμε για να εξαφανιστεί το σάπιο πολιτικό σύστημα θα το κάνουμε».

Ξεκινώντας την ομιλία του ανέφερε: «Το πολιτικό σύστημα στην χώρα είναι σαθρό, νοσεί βαριά. Αν δεν ήταν τόσο σαθρό δεν θα κυβερνούσε για δεύτερη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αν δεν κυβερνούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ήταν τόσο σαθρό. Η σήψη και η διαφθορά θρέφει περισσότερο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης γεννά περισσότερη σήψη και διαφθορά». Συνεχίζοντας υποστήριξε: «ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ είναι τρεις όψεις του ίδιου διεφθαρμένου συστήματος. Είναι οι διαχειριστές του βούρκου που έφτιαξαν για εμάς. Ήλθε η ώρα να τους στείλουμε στα σπίτια τους και μερικούς στα δικαστήρια. Το παλιό πολιτικό σύστημα πρέπει να ηττηθεί με συντριπτικό τρόπο και να εξαφανιστεί γιατί θέλουμε οξυγόνο δημοκρατίας και ανθρωπιάς. Δεν υπάρχει χρόνος και χώρος για ουδέτερους. Ή με τον βούρκο τους ή με την αλλαγή».

Έκανε αναφορά στα όσα συνέβησαν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που τον απέκλεισε από την εκλογή λέγοντας: «Πριν από μερικούς μήνες αρκετοί από εμάς είμαστε αποκλεισμένοι έξω από τις πόρτες ενός μπουζουξίδικου. Μέσα ήταν τα ορφανά μίας παρέας που λέρωσαν την αριστερά. Σήμερα τελειώνουμε την Μεταπολίτευση». Ο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός του ήταν αποτέλεσμα μίας σκευωρίας. Είπε συγκεκριμένα: «Η απόφαση για την μομφή και τον αποκλεισμό του εκλεγμένου προέδρου από την κάλπη είχε προαποφασιστεί. Υπήρξαν δύο κομβικά σημεία. Πρώτον ότι υπήρξα ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έκανε σημαία του το σκάνδαλο της Τράπεζας Αττικής. Μου έλεγαν τότε "μην το κάνεις", όποιος τα βάζει με τις τράπεζες τον τελειώνουν. Τους είπα ότι δεν φοβάμαι. Αttica Bank ίσον ΑΚΤΟΡ δηλαδή και η εταιρεία που εμπλέκεται και στην σύμβαση 717, ένα έργο που υπογράφηκε το 2014 για παράδοση το 2016 και δεν παραδόθηκε ποτέ. Η ΑΚΤΟΡ παραβίασε τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ευνοήθηκε από την σιωπή της ΕΡΓΟΣΕ. Κάποιοι που μπήκαν στο τραπεζικό σύστημα από την πίσω πόρτα, κατηγορούνται ότι δεν ολοκλήρωσαν το έργο που στοίχισε ανθρώπινες ζωές. Το δεύτερο κομβικό σημείο ήταν όταν μίλησα για το απαγορευμένο θέμα, για το μαύρο χρήμα στα ταμεία των κομμάτων. Οι γνώστες έκαναν τους ανήξερους και τότε δόθηκε η εντολή "τελειώστε τον". Όσα ακολούθησαν ήταν το χρονικό μίας προαναγγελθείσας καρατόμησης». Ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι δεν του δόθηκε καμία πίστωση χρόνου ως νέος αρχηγός. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και λάθη έκανα και δεν αξιοποίησα το μομέντουμ και εμπιστεύθηκα πρόσωπα που δεν έπρεπε, αλλά αυτά είναι αναμενόμενα στο πρόσωπο ενός νέου πολιτικού. Θυμηθείτε τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν ο ίδιος το 2008 και όταν κυβέρνησε; ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ίδιος το 2016 και το 2019; Όλοι είχαν το δικαίωμα να ωριμάσουν και να εξελιχθούν, όλοι εκτός από εμένα. Παρόλα αυτά και μετά από δύο διασπάσεις παρέδωσα το κόμμα στο 15%. Και αυτό δεν τους ήταν καλό. Και μετά εκείνοι "έσωσαν το σπίτι τους" πηγαίνοντας στο 5%. Το 15% ήλθε με λευκή απεργία από όλον το ΣΥΡΙΖΑ. Και ήλθε με προτάσεις για όλους τους τομείς της καθημερινότητας για καλύτερη ζωή τώρα. Και με την ακομπλεξάριστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που μας έφερε την πρωτιά στις ηλικίες 17-35».Θέλουν να με σπιλώσουν

Έκανε εκτεταμένη αναφορά στην πρόσφατη καταδίκη του από το δικαστήριο: «Η προχθεσινή δικαστική απόφαση ήταν προσωπικό σημείο τομής για εμένα. Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί. Είναι επώδυνη αλλά μηδαμινή μπροστά στο δράμα που ζουν οι συγγενείς των Τεμπών και οι μητέρες των θυμάτων της γυναικοκτονιών. Μηδενική μπροστά στις τριγωνικές αθλιότητες της Ομάδας Αλήθειας, μπροστά στις υποκλοπές μέσα από το Μαξίμου και στην συγκάλυψη των Τεμπών. Αν δεν έχει καταδικαστεί ποτέ κανείς για τις μίζες τις βαλίτσες του μαύρου χρήματος, αν γίνεται ανεκτή η εθνική ντροπή να κυκλοφορεί ελεύθερος ο Κώστας Καραμανλής και ο Χρήστος Σπίρτζης είμαι ηθικά περήφανος για την δική μου καταδίκη. Ποιο ήταν αλήθεια το δικό μου έγκλημα; Ότι δεν έχω την θεία από την Νιγηρία του Γιάννου; Ότι δεν έχω την πεθερά του Αβραμόπουλου; Τα αδιευκρίνιστα του 'Αδωνη; Το αδήλωτο σπίτι του Βολταίρου και τις offshore της οικογένειας Μητσοτάκη; Η εταιρία που δάνεισε τους εργαζόμενους του ΣΥΡΙΖΑ ήταν νόμιμη στην αλλοδαπή και όχι offshore όπως λένε όσοι μιλούν για δήθεν καταδίκη για το πόθεν έσχες. Δεν καταδικάστηκα για το πόθεν έσχες μου. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στους απόδημους, διατηρώντας παράλληλα το νόμο ότι οι εκλεγμένοι δεν έχουν δικαίωμα για εταιρείες στο εξωτερικό. Τον επιτυχημένο απόδημο το σύστημα τον τιμωρεί. Κι όμως μόλις έμαθα την ύπαρξη αυτού του νόμου μεταβίβασα την εταιρεία. Για το εκπρόθεσμο δικάστηκα. Και ενώ η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωσή μου, η πρόεδρος του δικαστηρίου διέκοψε αντάλλαξε sms και επέστρεψε για να μου επιβάλλει μία βαριά ποινή. Για να δώσουν τους τίτλους στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που ήθελαν το πέτυχαν. Τα μέσα ενημέρωσης του καθεστώτος γράφουν "ο Κασσελάκης καταδικάστηκε για το πόθεν έσχες". Ο κόσμος ξέρει αυτά που τον ταΐζει αυτό το σάπιο σύστημα. Κανένας δεν θυμάται την σκευωρία αλλά όλοι θυμούνται την ενοχή. Τον πολιτικό στόχο τους τον πέτυχαν, να σπιλώσουν έναν νέο πολιτικό. Θέλουν να απονομιμοποιήσουν το Κίνημα Δημοκρατίας, να το εμφανίζουν σαν μία προσωποπαγή κατασκευή που καταρρέει με τον ιδρυτή του. Το Κίνημα Δημοκρατίας δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ κόμμα Κασσελάκη. Είναι το πρώτο κόμμα στη Ελλάδα που γεννήθηκε από την κοινωνία για την κοινωνία». Αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα δράση του κόμματος και δήλωσε περήφανος που η Θεοδώρα Τζάκρη είναι αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος. Ακολούθως ανέφερε: «Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι η διατύπωση προγραμματικών προτάσεων για την κοινωνική και πολιτική ζωή. Κάθε εβδομάδα καταθέτουμε προτάσεις και είμαστε στο πεδίο. Όμως πόσες από αυτές τις δράσεις και τις προτάσεις φθάνουν στην κοινωνία; Η μιντιακή ασφυξία είναι η ανοιχτή πληγή του πολιτικού συστήματος και του ελλείμματος δημοκρατίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Οι παθογένειες είναι αποτέλεσμα ενός πολιτικού συστήματος που δεν λογοδοτεί και λειτουργεί χωρίς κανόνες. Ο μεγάλος ασθενής της δημοκρατίας της χώρας είναι η δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.