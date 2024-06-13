Γεραπετρίτης- Σκόπια: Να διασφαλιστεί ευρωπαϊκή πορεία χωρών Βαλκανικής

«Ο συνεχής διάλογος, η αποχή από τη διχαστική ρητορική και τις μονομερείς ενέργειες, καθώς και η εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών είναι ουσιώδους σημασίας για την εξεύρεση μιας βιώσιμης πορείας προς τα εμπρός και τη διασφάλιση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή μας» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την παρέμβασή του στο πλαίσιο της σημερινής Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), η οποία πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια.

Ο υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε πως, σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ελλάδα δεν έχει σταματήσει από τη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης το 2003 και μέχρι σήμερα να υποστηρίζει την προώθηση της διαδικασίας διεύρυνσης.

«Η ένταξη στην ΕΕ αποτελούσε πάντοτε -και συνεχίζει να αποτελεί- τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής μας έναντι του συνόλου των γειτόνων μας, τόσο των βόρειων όσο και των ανατολικών» σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα «ενθαρρύνει σθεναρά» και «χαιρετίζει» το εκ νέου εντεινόμενο ενδιαφέρον και τη δέσμευση της ΕΕ για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων όπως αυτό εκφράζεται, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση της Διευκόλυνσης Μεταρρυθμίσεων και Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, το χρηματοδοτικό εργαλείο για την εφαρμογή του Νέου Σχεδίου Ανάπτυξης και περαιτέρω ενσωμάτωσης της περιοχής στην ΕΕ επισήμανε ο Γ.Γεραπετρίτης.

.«Όμως η οικονομική ολοκλήρωση συμβαδίζει με την εφαρμογή αναγκαίων και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων με ιδιαίτερη έμφαση στο Κράτος Δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ευάλωτες ομάδες, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και την ελευθερία του Τύπου» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε, τα Δυτικά Βαλκάνια καλούνται να αποδείξουν την ανθεκτικότητα της δημοκρατικής κουλτούρας των λαών τους, την ικανότητά τους να διεξάγουν ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές και τη διάθεση να προσφέρουν σε όλους τους πολίτες τον ίδιο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.

Ακόμη, όπως σημείωσε, τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να καταδείξουν ότι αποδέχονται πλήρως και εφαρμόζουν όλες τις αρχές και αξίες, στις οποίες στηρίζονται οι ευρωατλαντικοί θεσμοί. Αναπόσπαστο κομμάτι τους και βασικός ενταξιακός παράγοντας,όπως είπε ο κ.Γεραπετρίτης είναι οι σχέσεις καλής γειτονίας.

«Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας των χωρών που επιδιώκουν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια θα πρέπει να διέπεται από «την αναγνώριση της υπεροχής του Διεθνούς Δικαίου μέσω της πλήρους και άνευ όρων εφαρμογής των υποχρεώσεων που αυτό συνεπάγεται» πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε αναλυτικά στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και στις υποδομές που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα, προκειμένου να συμβάλει στην καταπολέμηση της έντονης ενεργειακής ανασφάλειας που αντιμετωπίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια, ειδικά μετά από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), η επικείμενη λειτουργία της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη και η πρόσθετη μονάδα FSRU που σχεδιάζεται μελλοντικά ανοικτά της Αλεξανδρούπολης (Thrace LNG Terminal) μετατρέπουν την Ελλάδα «σε αξιόπιστο κόμβο φυσικού αερίου», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Από την άλλη πλευρά, όπως ανέφερε, στρατηγικές διεθνείς διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου/GREGY και η δημιουργία ενός νέου «Πράσινου Διαδρόμου Ηλεκτρικής Ενέργειας», του λεγόμενου «Πράσινου Διασυνδετήριου Αγωγού Αιγαίου», το οποίο θα τροφοδοτεί τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης με σημαντικές ποσότητες καθαρής ενέργειας που θα παράγεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και την περιοχή του EastMed, ενισχύουν σημαντικά την ενεργειακή ανεξαρτησία και προωθούν πράσινους στόχους μέσω της βιώσιμης απεξάρτησης από τον άνθρακα.

«Η ανανέωση των προσπαθειών και η διερεύνηση τρόπων για την επίτευξη προόδου σε όλους τους τομείς είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Η Ελλάδα δεσμεύεται να συνδράμει όλες τις χώρες της περιοχής προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για το κοινό μας πεπρωμένο, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας» δήλωσε, κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Γεραπετρίτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.