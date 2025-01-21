«Όσο προχωράει η υπόθεση των Τεμπών, τόσο αποκαλύπτεται η συγκάλυψη και η φαυλότητα της κυβέρνησης», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους, η υπεύθυνη του Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, και ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του κόμματος, Χρήστος Κακλαμάνης.

Το ΠΑΣΟΚ δια των αρμόδιων στελεχών του σημειώνει ότι «το πέπλο συγκάλυψης που επιχείρησε να επιβάλει η κυβέρνηση στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών - όχι χωρίς αγώνα, όχι χωρίς προσπάθεια - σιγά σιγά δίνει τη θέση του σε νέες σοκαριστικές μαρτυρίες, σε νέα αδιάσειστα στοιχεία, σε νέες σπαραχτικές κραυγές αγωνίας που εξακολουθούν να συγκλονίζουν το πανελλήνιο», και ζητά απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Ήδη από το Νοέμβριο του 2024, οι τότε αποκαλύψεις, για τις τεράστιες καθυστερήσεις και το 'χαμένο' υλικό από τις κάμερες στην έρευνα για το φορτίο που περιείχε η εμπορική αμαξοστοιχία (δηλώσεις μας από 15/11/2024 και 18/11/2024), προοιώνιζαν τα όσα συγκλονιστικά ακούμε και τις τελευταίες ημέρες.

Το πέπλο συγκάλυψης που επιχείρησε να επιβάλει η κυβέρνηση στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών - όχι χωρίς αγώνα, όχι χωρίς προσπάθεια - σιγά σιγά δίνει τη θέση του σε νέες σοκαριστικές μαρτυρίες, σε νέα αδιάσειστα στοιχεία, σε νέες σπαραχτικές κραυγές αγωνίας που εξακολουθούν να συγκλονίζουν το πανελλήνιο. Το 'Μάρθη σ' αγαπώ' που λίγα λεπτά αργότερα συμπληρώνεται από τη φράση 'Με ακούς;' θα στοιχειώνει για πάντα τη συλλογική συνείδηση των πολιτών και πρωτίστως των υπευθύνων, για το γεγονός πως όλα αυτά τα στοιχεία βλέπουν τη δημοσιότητα σχεδόν 2 χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών.

Γι' αυτό το 'Μάρθη σ' αγαπώ' «που έμεινε ανολοκλήρωτο, για αυτές τις 'σπασμένες' φωνές και τα τελευταία ψήγματα τρυφερότητας νέων ανθρώπων που κανονικά θα είχαν ολόκληρη τη ζωή μπροστά τους, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες: μέχρι οι 57 νεκροί και οι δεκάδες τραυματίες των Τεμπών, να βρουν δικαίωση, μέχρι η Δικαιοσύνη να επιφέρει πλήρη κάθαρση στην υπόθεση, μέχρι σε μια χώρα 'φέουδο' της κυβερνητικής παράταξης, να επανέλθουν οι βασικές αρχές του Κράτους Δικαίου. Ενός Κράτους που δεν θα αποκρύπτει υλικό, δεν θα συγκαλύπτει πτυχές της υπόθεσης, δεν θα καθυστερεί επιχειρώντας παραγραφές, δεν θα ολιγωρεί ενώπιον υπουργών, οργανισμών, διευθυντών, διοικητών κλπ.

Τώρα πλέον τα ερωτήματα είναι εδώ και ζητάνε απαντήσεις.

Όπως απαντήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ για τις καταγγελίες σχετικά με το ρόλο του Χημείου του Κράτους στην υπόθεση αυτή και την καταγγελλόμενη συγκάλυψη που επιχειρήθηκε σε ό,τι αφορά στο μεταφερόμενο υλικό.

Όπως επίσης απαντήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ για τον συσχετισμό του εγκλήματος των Τεμπών, με τη νομοθέτηση επιτροπής Ιατροδικαστών από το υπουργείο Δικαιοσύνης, που εισάγεται την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στα ιατροδικαστικά πορίσματα.

Συνεχίζουμε να είμαστε εδώ, στην πρώτη γραμμή και σε απόλυτη επαγρύπνηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.