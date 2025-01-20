Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη για την ορκομωσία του Ντόναλντ Τράμπ: «Η Ελλάδα δεσμεύεται στην ισχυρή στρατηγική μας συνεργασία»

Η ανάρτηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον 

Trump - Mitsotakis

Τα συγχαρητήριά του στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που ορκίστηκε πριν από λίγο, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την ορκωμοσία του ως ο 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα δεσμεύεται στην ισχυρή στρατηγική μας συνεργασία και προσβλέπει στη συνεργασία με τη διοίκησή σας για την προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κοινής ευημερίας», ανάφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ.

