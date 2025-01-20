Τα συγχαρητήριά του στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που ορκίστηκε πριν από λίγο, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την ορκωμοσία του ως ο 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα δεσμεύεται στην ισχυρή στρατηγική μας συνεργασία και προσβλέπει στη συνεργασία με τη διοίκησή σας για την προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κοινής ευημερίας», ανάφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ.

Heartfelt congratulations to @realDonaldTrump on being sworn in as the 47th President of the United States. Greece is committed to our strong strategic partnership and looks forward to working with your administration to advance security, stability, and shared prosperity. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 20, 2025

Πηγή: skai.gr

