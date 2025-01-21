Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει τον Νικήτα Κακλαμάνη για Πρόεδρο της Βουλής

Την απόφαση να ψηφίσει τον Νικήτα Κακλαμάνη - επιλογή της Νέας Δημοκρατίας - για πρόεδρο της Βουλής κατά την αυριανή ψηφοφορία, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ σέβεται τη Δημοκρατία και τους θεσμούς σε αντίθεση με τον κ. Μητσοτάκη που τους καταστρατηγεί και τους εργαλειοποιεί για τα συμφέροντά του. Με τον ίδιο θεσμικό τρόπο θα λειτουργήσουμε και στην εκλογή Προέδρου της Βουλής, υπερψηφίζοντας την πρόταση της πλειοψηφίας. Ο νέος πρόεδρος οφείλει να είναι πρόεδρος όλης της Βουλής και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.