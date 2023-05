Μητσοτάκης από Τρίκαλα: Το debate ανέδειξε ότι η ΝΔ έχει αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης - Από την άλλη υπάρχει ένας προοδευτικός αχταρμάς Πολιτική 15:22, 11.05.2023 linkedin

Στις 21 Μαΐου, ο ελληνικός λαός θα στείλει ξεκάθαρο μήνυμα... για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια, τόνισε ο πρωθυπουργός