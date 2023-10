Μητσοτάκης από Μυτιλήνη για Στεφανή: Σήμερα αισθάνομαι πιο δικαιωμένος παρά ποτέ για την επιλογή μου Πολιτική 19:02, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Νέα επίσκεψη - αστραπή στη Μυτιλήνη πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, επιστρέφοντας από τη Βουλγαρία προκειμένου να στηρίξει την υποψηφιότητα του Αλκιβιάδη Στεφανή για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου