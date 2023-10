Μητσοτάκης από Βάρνα: Αυτό το μακελειό στο Ισραήλ πρέπει να τελειώσει το συντομότερο Πολιτική 13:20, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

319

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Έχουμε τετραπλασιάσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου θωρακίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια όλης της νοτιοανατολικής Ευρώπης, σημείωσε επίσης ο πρρωθυπουργός