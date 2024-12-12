Στο Ρέθυμνο για το συνέδριο «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, Μαζί για το Ρέθυμνο» βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που περιοδεύει στην Κρήτη, συνοδευόμενος από πολλούς Υπουργούς, Υφυπουργούς και ΓΓ Υπουργείων

Πρώτος του σταθμός ήταν το αλιευτικό καταφύγιο που δημιουργείται κοντά στην πόλη του Ρεθύμνου. Είναι νέο έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα». Έχει ολοκληρωθεί το 70% του έργου και με την περάτωσή του θα υπάρχει δυνατότητα ελλιμενισμού 70 αλιευτικών. Έχει απορροφήσει το 50% των χρημάτων και θα παραδοθεί στο τέλος του 2025.

«Η θάλασσα είναι πηγή πλούτου για να παρέχουμε στους ψαράδες μας τις καλύτερες υποδομές και να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια είναι κεντρική προτεραιότητα» τόνισε ο πρωθυπουργός και υπενθύμισε ότι έχουν γίνει δύο αναθεωρήσεις στον προϋπολογισμό του 2024 από την υπεραπόδωση των εσόδων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για να στηριχθούν οι δημόσιας επενδύσεις. «Ένα τμήμα από αυτά κατευθύνθηκε στους προϋπολογισμούς των περιφερειών. Υπεραποδίδει η οικονομία, είμαστε ικανοποιημένοι και τα χρήματα αυτά επιστρέφουν σε έργα και σε δράσεις που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με ξενοδόχους στο Ρέθυμνο. «Η μεγάλη εικόνα σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι σε μία πολύ ταραγμένη εποχή η Ελλάδα παραμένει ένας πυλώνας γεωπολιτικής, πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας και αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να χτίσουμε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα πόσο μάλλον να υποδεχθούμε δεκάδες εκατομμύρια επισκεπτών σε έναν όμορφο και ασφαλή προορισμό»” είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα ξεπέρασε τους στόχους που είχαν τεθεί για τον τουρισμό, ενώ επεσήμανε ότι οι ενδείξεις για το 2025 φαίνονται ιδιαίτερα θετικές. «Σε δύσκολες συνθήκες για τις αγορές μας καταφέραμε πάλι να ξεπεράσουμε τους στόχους που είχαμε θέσει και οι ενδείξεις για το 2025 φαίνονται ιδιαίτερα θετικές και αυτό συμβαίνει γιατί η Ελλάδα κερδίζει στις αγορές σε σχέση με τους βασικούς μας ανταγωνιστές και το κάνει αυτό με τη συνεργασία όλων των ανθρώπων του κλάδου του τουρισμού. Είναι δική σας επιτυχία».

«Έχουμε ξεκάθαρη στρατηγική για τον τουρισμό μας, για το πώς θα επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, για το πώς θα φέρουμε στο προσκήνιο νέους προορισμούς. Η Κρήτη είχε μείνει πίσω στα μεγάλα έργα. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα ολοκληρωθεί το 2027. Με μεγάλη προσπάθεια είμαστε βέβαιοι και για το μέλλον του βόρειου οδικού άξονα» είπε ο πρωθυπουργός και ζήτησε να κρατηθεί η Κρήτη πρωταγωνίστρια στον πρωτογενή τομέα.

«Είμαστε πάντα σε μία απευθείας επικοινωνία με όλους τους φορείς του τουρισμού. Κύριος στόχος μας είναι να κρατήσουμε και να δώσουμε προοπτικές στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό. Έχουμε υποχρέωση όλοι μαζί να δουλέψουμε και να εξηγήσουμε στα νέα παιδιά ότι αυτή η ενασχόληση μπορεί να είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα και εξαιρετικά ικανοποιητική ως προς την υλοποίηση των προσωπικών φιλοδοξιών του καθενός» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.