Λουτσέσκου: Ο ΠΑΟΚ είναι μία οικογένεια, να παίξουμε γι' αυτά τα παιδιά - Είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση

Ο ΠΑΟΚ στη σκιά της μεγάλης τραγωδίας του τραγικού δυστυχήματος στο οποίο έχασαν τη ζωή τους, επτά οπαδοί του, αντιμετωπίζει τη Λιόν στη Γαλλία για την 8η αγωνιστική της League Phase του Εuropa League. Kατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θέλησε να σχολιάσει τίποτα ποδοσφαιρικό εν μέσω αυτού του πολύ δυσάρεστου γεγονότος, επισημαίνοντας πως ο «δικέφαλος του βορρά» θα πρέπει να παίξει και για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει για τους οπαδούς του, πως να προετοιμάσεις έναν αγώνα: «Νομίζω είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση, αν όχι η πιο δύσκολη. Κάτι που καταβάλλει την ομάδα. Από την άλλη να αφήσουμε τα πάντα εκτός για να παίξουμε ένα ματς και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να παίξουμε και για αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μία οικογένεια που δεν το καταλαβαίνει κάποιος εκτός αυτού. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, σε αυτή την κατάσταση, να γεμίσουμε το μυαλό μας και να παίξουμε και για αυτούς».



Για την αντίδραση που δείχνει πάντα ο ΠΑΟΚ και πως περιμένει την ομάδα του αύριο: «Έπρεπε να έρθουμε εδώ με χαρά και ενθουσιασμό. Να παίξουμε ως μία ομάδα που έχει προκριθεί και να παλέψουμε για το πλασάρισμα της θέσης. Δυστυχώς είμαστε σε μία δύσκολη και βαριά ατμόσφαιρα. Πρέπει να σημειώσω πώς είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση για μας, αλλά σε πιο δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι οικογένειες. Πρέπει να δείξουμε σε αυτές τις οικογένειες ότι είμαστε κοντά τους. Να δείξουμε με τον τρόπο μας πώς η ζωή προχωράει, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν θα μιλήσω πολύ για το ποδόσφαιρο, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι γνωρίζουμε πώς θα είναι δύσκολος αντίπαλος, όμως έχουμε δύναμη και ότι πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτή τη λύπη σε έξτρα δύναμη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.